Orbán Viktor szerint Magyarország a béke oldalán áll, de a háború lehetősége reális közelségbe került

A Magyar Nemzet interjújában Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy szerinte ma már nem kizárható: 2025 Európa utolsó békeéve lehet. Úgy fogalmazott, hogy a kontinens nyolc évtized után ismét olyan korszakba lépett, amikor a háború lehetősége reális közelségbe került. Ennek okát nem egyetlen konfliktusban látja, hanem abban a globális átrendeződésben, amelyben pénzügyi, katonai és politikai erőviszonyok változnak meg.

Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

„A látszat szerint az ukrán–orosz háború jelenti az eszkaláció veszélyét, de ez inkább következmény. A valódi ok Nyugat-Európa politikai, gazdasági és társadalmi hanyatlása” – emelte ki a Magyar Nemzetnek.

A kormányfő a lapnak elmondta: Európában ma két tábor létezik – egy háborúpárti és egy békepárti. Véleménye szerint jelenleg a háborút támogató irányzat van fölényben Brüsszelben, miközben Magyarország következetesen a béke mellett áll.

Orbán Viktor kifejtette, hogy az ukrajnai háború mögött mélyebb európai válság húzódik. Szerinte Nyugat-Európa gazdasági és politikai hanyatlása már évekkel ezelőtt elindult, a pénzügyi válság után hozott rossz döntések pedig tovább rontották a helyzetet. Úgy látja, az Európai Unió mára lemaradt az Egyesült Államokhoz képest, és elveszítette korábbi versenyképességét.

Európa a háború felé halad

A kormányfő szerint a brüsszeli döntéshozatal zűrzavaros és dezintegrációs folyamat, amelyben a központi hatalom növelésének szándéka és a tagállamok ellenállása egyszerre érvényesül. Példaként említette a zöld átállást és a migrációs politikát:

A bizottság a tagállamok akarata ellenére meghirdetett programmal súlyosan károsította az európai ipart, különösen a vegyipart és az autógyártást. Meghirdették, hogy 2035-től nem lehet hagyományos meghajtású autókat gyártani, majd, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ez képtelenség, visszakoztak.

Ukrajna európai uniós csatlakozásáról Orbán Viktor világosan fogalmazott: „Ukrajna uniós tagsága nem reális. Magyarország nyíltan ellenzi már a tárgyalások megkezdését is, de van számos nyugat-európai ország, ahol parlamenti döntésre vagy népszavazásra lenne szükség. Ezek nem fognak megszületni.” Szerinte a kelet-európai országok számára Ukrajna fenntartása energiát és erőforrásokat von el, gyengítve ezzel az uniót.