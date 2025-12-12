Az Otthon Start Program új lendületet adott a magyar építési piacnak – már 28 család építkezik így az Imperial Holdinggal is

Hírlevél
Az Otthon Start Program bevezetése óta látványosan megélénkült a hazai lakásépítési kedv.
A kedvezményes finanszírozási konstrukció pontosan azokra a társadalmi igényekre reagál, amelyek az elmúlt években egyre erősebben körvonalazódtak: megfizethető, energiatakarékos, hosszú távon biztonságot nyújtó családi otthonokra van szükség. A program rugalmas feltételei, alacsony kamatai és kiszámítható feltételei olyan pénzügyi környezetet teremtenek, amelyben a családok magabiztosan vághatnak bele új otthonuk felépítésébe.

Az Otthon Start Program hatására egyre több család vág bele új otthon építésébe
Egyre több fiatal család is képes az új, kedvezményes feltételekkel megjelenni az otthonépítők között, akiknek korábban erre nem volt anyagi lehetőségük.

A kiemelkedően alacsony önerő, a kiszélesített igénybevevői kör mind-mind a fiatal otthonépítő családok érdekeit szolgálják remekül, számukra nyitják meg a piacot és a lehetőséget.

“Az Imperial Holding tapasztalatai azt mutatják, hogy a program nemcsak az érdeklődést lendítette fel, hanem a tényleges építkezések számát is. Szeptember óta már 28 ügyfelünk döntött úgy, hogy az Otthon Start Program igénybevételével építi fel új otthonát, rendkívül kedvező, a piaci átlagnál jóval versenyképesebb árakon és feltételekkel.” nyilatkozta Szántó Éva ügyvezető.

A kivitelezések bruttó 580 000 és 630 000 Ft közötti átlagos négyzetméteráron valósulnak meg, ami jelen piaci környezetben kiemelkedően jó ajánlatnak számít.

A technológiák megoszlása a következőképpen alakult:

  • 15 könnyűszerkezetes családi ház
  • 9 téglaépítésű szerkezet
  • 4 előregyártott beton (Liapor, kéregfal, moduláris) ház

Ez jól mutatja, hogy a családok egyre tudatosabban keresik a gyorsan, költséghatékonyan, ugyanakkor magas műszaki tartalommal megvalósítható technológiákat.

“Mindegyik szerződést előre pontosan tudható, fix árral, fix feltételekkel elérhető típusházaink valamelyikére kötöttük, melyekből már 1300 körülivel rendelkezünk - az ország legnagyobb választékával. Ezek a típustervek természetesen igény szerint módosíthatóak, egyénileg testre szabhatóak, azonban az előre kiszámítható ár, a fix feltételek miatt szinte minden ügyfelünk ezek közül választ. Érthető, hiszen az építkezés során a legfontosabb a biztonság, senki sem szeretne kellemetlen meglepetéseket látni az árcédulán.” - mondja Éva.

A kedvező hitelprogram + megbízható kivitelező = történelmi lehetőség a családok számára

Az Otthon Start program legnagyobb előnye, hogy az alacsony kamatszint és az előre tervezhető finanszírozás mellé, ha a család megbízható kivitelezőt választ kedvező árazással, olyan komplex előnyt kap, amely az elmúlt tíz évben nem volt elérhető Magyarországon. A kettő együtt – finanszírozási és kivitelezési oldalon – egyedülálló lehetőséget teremt:

  • könnyebben vállalható önerő - akár 10%-al el lehet indulni
  • gyorsabb megtérülés befektetési cél esetén is,
  • kiszámítható, gyors építési folyamat megbízható szakmai háttérrel - különösen előregyártott házak esetén lehet gyors, akár 4-5 hónapos az építkezés
  • a piacinál kedvezőbb négyzetméterárak elérése a kedvező kamat mellett - a legjobb feltételek együtt.

Az Imperial Holdingnál szerzett tapasztalatok alapján kijelenthető: az Otthon Start Program valódi katalizátora lett a magyar lakásépítésnek, és sok családnak teremtette meg azt a lehetőséget, hogy végre saját otthonba költözhessenek—ráadásul gazdaságosan.

Olyanoknak is, akiknek korábban ez csak távoli álom lehetett.

Most érdemes dönteni – 2026-ban áremelkedés várható

A jelenlegi piaci folyamatok, alapanyagárak és munkaerőpiaci tendenciák alapján 2026-ban jelentős építőipari áremelkedés prognosztizálható. A szakemberek ezt 17-19%-ra teszik, de a kereslet emelkedésével ez még 20% fölé is mehet.

A legkedvezőbb árak és feltételek így most, az év végén és a 2026-os év első hónapjaiban érhetők el.

Éppen ezért az Imperial Holding azt javasolja minden családnak és befektetőnek, aki új otthont, vagy értékálló ingatlant tervez építeni, hogy mielőbb mérje fel a lehetőségeit – hiszen az Otthon Start Programmal és a jelenlegi kedvező kivitelezési árakkal egy generációnként egyszer adódó alkalom áll rendelkezésükre.

 

