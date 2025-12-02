Vége az ingyenes parkolásnak Budapesten

Az idén már – szemben a korábbi évek gyakorlatával – nem lesz ingyenes a közterületi parkolás Budapesten a december 24. és január 1. közötti időszakban a két ünnep közötti munkanapokon (december 29. hétfő, december 30. kedd és december 31. szerda).
A döntést azért hozták meg, mert a helyi lakosok szerint az ingyenes parkolás miatt a hosszabb időre ott hagyott autók elfoglalták a parkolóhelyeket. A BKK az ünnepek előtt külön figyelmezteti majd az autósokat a változásra – írja az Index.
Fizetős a közterületi parkolás
Korábban évtizedekig a karácsonyi ünnepek idején a legtöbb parkolási zóna díjmentes volt: a szokásos kivételek közé tartozott többek között az I. kerületi Dísz tér, a Palota út bizonyos szakaszai, illetve a Margitsziget északi parkolója.
Ám ennek most vége.
Amúgy a Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben módosította a rendeletet, így ettől az évtől az ünnepek alatt is fizetős a közterületi parkolás a munkanapokon.
