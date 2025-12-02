Vége az ingyenes parkolásnak Budapesten

Az idén már – szemben a korábbi évek gyakorlatával – nem lesz ingyenes a közterületi parkolás Budapesten a december 24. és január 1. közötti időszakban a két ünnep közötti munkanapokon (december 29. hétfő, december 30. kedd és december 31. szerda).

Már az ünnepek alatt is fizetni kell majd Budapesten a parkolásért

Fotó: Bielik István - Origo

A döntést azért hozták meg, mert a helyi lakosok szerint az ingyenes parkolás miatt a hosszabb időre ott hagyott autók elfoglalták a parkolóhelyeket. A BKK az ünnepek előtt külön figyelmezteti majd az autósokat a változásra – írja az Index.

Fizetős a közterületi parkolás

Korábban évtizedekig a karácsonyi ünnepek idején a legtöbb parkolási zóna díjmentes volt: a szokásos kivételek közé tartozott többek között az I. kerületi Dísz tér, a Palota út bizonyos szakaszai, illetve a Margitsziget északi parkolója.

Ám ennek most vége.

Amúgy a Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben módosította a rendeletet, így ettől az évtől az ünnepek alatt is fizetős a közterületi parkolás a munkanapokon.

A napokban írt arról az Origo, hogy kerékbilincset tettek egy autóra Óbudán, a sofőr reakciója szédületes volt.