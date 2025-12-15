Súlyos bírságot osztanak az ünnepek alatt – mutatjuk mire kell figyelni!

A parkolási bírság kérdése minden évben előtérbe kerül a forgalmas időszakokban, amikor a parkolási szabályok betartása sokak számára háttérbe szorul. A mozgássérült parkoló azonban nem kényelmi megoldás, hanem jogszabályban rögzített lehetőség azok számára, akiknek a mindennapi közlekedés komoly nehézséget jelent. A jogosulatlan parkolás ezen a területen nemcsak etikátlan, hanem súlyos anyagi következményekkel is járhat - tájékoztat a TEOL.

A parkolási bírság gyakori oka a mozgássérült parkoló jogosulatlan elfoglalása. Képünk illusztráció - Forrás: Unsplash

Mekkora a parkolási bírság mozgássérült helyen?

A mozgássérült parkoló jogosulatlan használata esetén helyszíni bírságként 65 ezer forint szabható ki. Amennyiben az ügy feljelentéssel folytatódik, a szabálysértési eljárás során a bírság összege akár 156 ezer forint is lehet.

Mennyi a bírság jogosulatlan parkolásért?

Jogosulatlan parkolás esetén a hatóság gyors eljárásban szabhat ki szankciót, különösen akkor, ha a jármű a közlekedést akadályozza vagy tiltott helyen várakozik. Az ellenőrzések nemcsak a nagyvárosokra jellemzők, kisebb településeken is rendszeresek, így a büntetés kockázata mindenhol valós.

Jogosulatlan parkolásnak minősül többek között:

tiltó tábla vagy útburkolati jelzés ellenére történő megállás,

járdán vagy kereszteződésben való várakozás,

kapubejáró, tűzoltási felvonulási terület elállása,

parkolás olyan helyen, ahol az adott időszakban tilos a várakozás,

fizetős zónában parkolás érvényes jegy vagy engedély nélkül.

Mikor szabályos a mozgássérült parkoló használata?

A mozgássérült parkoló kizárólag akkor használható szabályosan, ha a járműben mozgásában korlátozott személy utazik, vagy őt szállítják. Emellett kötelező a mozgáskorlátozott parkolási igazolvány jól látható elhelyezése a szélvédő mögött, ellenkező esetben a parkolás szabálytalannak minősül.

