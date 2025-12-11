Sokak kedvence a parmezán, de vajon eredetit fogyaszt?

A parmezán az egyik legismertebb olasz kemény sajt, amelyhez évszázados hagyományok, szigorú eredetmegjelölés és ellenőrzési rendszer kapcsolódik. A g.U. / DOP oltalomnak köszönhetően Európában a „Parmesan” feliratú termék egyet jelent a Parmigiano Reggianóval, amely kizárólag meghatározott olasz régiókban készülhet. Szakértők szerint a különbségek nemcsak jogi, hanem minőségi és gyártástechnológiai szempontból is lényegesek - tájékoztat a Focus.
Milyen sajtot nevezhetünk valódi parmezánnak?
Valódi parmezánnak kizárólag a Parmigiano Reggiano nevezhető, amely összetevői között csak nyers tejet, sót és oltót tartalmazhat, adalékanyagok nélkül.
Csak a kijelölt olasz területeken készülhet, és legalább 12 hónapig érlelődik, mielőtt a minőségellenőrzés engedélyezi a DOP-jelzés használatát.
Hogyan ismerhető fel az eredeti Parmesan boltban?
A legbiztosabb jel a DOP (vagy g.U.) pecsét, illetve a jellegzetes Parmigiano Reggiano felirat a sajthéjon. Emellett érdemes figyelni az érlelési időt, a gyártó területét, valamint az összetevőket tartalmazó címkét, amelynek rendkívül rövidnek kell lennie.
Tartalmazhat-e adalékanyagot a parmezán?
Az eredeti parmezán – vagyis a Parmigiano Reggiano – nem tartalmazhat semmilyen adalékanyagot, tartósítószert vagy csomósodásgátlót. Az USA-ban vagy más, eredetvédelmi szabályozással nem rendelkező országokban gyártott „Parmesan” azonban gyakran tartalmazhat ilyen összetevőket.
Miért más a parmezán Amerikában?
Az Egyesült Államokban a „Parmesan” nem védett megnevezés, ezért bármilyen kemény sajt viselheti a feliratot.
Az amerikai változat gyakran rövidebb érlelésű, ipari előállítású, és engedélyezett benne olyan adalékanyagok használata – például cellulóz –, amelyek az EU-ban tiltottak.
Védett-e a Parmesan név az EU-ban?
Az Európai Bíróság döntése alapján a „Parmesan” megnevezés az EU teljes területén jogilag védett, és kötődik a Parmigiano Reggiano eredetmegjelöléséhez. Ahol a csomagoláson ez szerepel, ott a terméknek valódi Parmigiano Reggianót kell tartalmaznia.
Mi az a Pamesello és miben különbözik a Parmesantól?
A Pamesello egy kereskedelmi márkanév, nem önálló sajtfajta. Többnyire reszelt keménysajtmixet jelöl, amely nem feltétlenül tartalmaz Parmigiano Reggianót, és gyakran keményítőt vagy egyéb adalékanyagokat is hozzáadnak a csomósodás elkerülésére.
Egészséges karácsonyi sajttál? Lehetséges, de nem mindegy, mi kerül rá
Meglepő sajtokról derült ki, hogy sokkal egészségesebbek, mint gondolnánk. A szakértő szerint néhány váratlan választással a sajttál is lehet egészséges és tápláló ünnepi fogás.
Ebben a 400 fős magyar faluban készítik a világ egyik legjobb sajtját
Idén 46 országból 5244 sajt versengett a World Cheese Awards-on a világ legjobbjának járó elismerésért. A svájci Bernben, november 15-én rendezett rangos eseményen hatalmas magyar siker született; a hazai sajtkészítők ugyanis 19 érmet szereztek. Az arannyal minősített sajtok egyike a 400 fős Mónosbélen készülő, hat hónapig érlelt bükki hegyvidéki tehénsajt lett.