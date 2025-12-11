Sokak kedvence a parmezán, de vajon eredetit fogyaszt?

Hírlevél
A vásárlók többsége nincs tisztában azzal, milyen szabályok és minőségi különbségek határozzák meg kedvenc sajtjuk valódiságát. A parmezán megnevezése Európában szigorúan ellenőrzött, és olyan előírásokhoz kötött, amelyek jelentősen eltérnek más országok gyakorlatától. Ezek az eltérések alapvetően befolyásolják az ízt, az összetételt és a fogyasztói bizalmat.
A parmezán az egyik legismertebb olasz kemény sajt, amelyhez évszázados hagyományok, szigorú eredetmegjelölés és ellenőrzési rendszer kapcsolódik. A g.U. / DOP oltalomnak köszönhetően Európában a „Parmesan” feliratú termék egyet jelent a Parmigiano Reggianóval, amely kizárólag meghatározott olasz régiókban készülhet. Szakértők szerint a különbségek nemcsak jogi, hanem minőségi és gyártástechnológiai szempontból is lényegesek - tájékoztat a Focus.

parmezán
Az eredeti parmezán szigorú előírások szerint készül Olaszországban
Fotó: Unsplash

Milyen sajtot nevezhetünk valódi parmezánnak?

Valódi parmezánnak kizárólag a Parmigiano Reggiano nevezhető, amely összetevői között csak nyers tejet, sót és oltót tartalmazhat, adalékanyagok nélkül. 

Csak a kijelölt olasz területeken készülhet, és legalább 12 hónapig érlelődik, mielőtt a minőségellenőrzés engedélyezi a DOP-jelzés használatát.

Hogyan ismerhető fel az eredeti Parmesan boltban?

A legbiztosabb jel a DOP (vagy g.U.) pecsét, illetve a jellegzetes Parmigiano Reggiano felirat a sajthéjon. Emellett érdemes figyelni az érlelési időt, a gyártó területét, valamint az összetevőket tartalmazó címkét, amelynek rendkívül rövidnek kell lennie.

Tartalmazhat-e adalékanyagot a parmezán?

Az eredeti parmezán – vagyis a Parmigiano Reggiano – nem tartalmazhat semmilyen adalékanyagot, tartósítószert vagy csomósodásgátlót. Az USA-ban vagy más, eredetvédelmi szabályozással nem rendelkező országokban gyártott „Parmesan” azonban gyakran tartalmazhat ilyen összetevőket.

Miért más a parmezán Amerikában?

Az Egyesült Államokban a „Parmesan” nem védett megnevezés, ezért bármilyen kemény sajt viselheti a feliratot. 

Az amerikai változat gyakran rövidebb érlelésű, ipari előállítású, és engedélyezett benne olyan adalékanyagok használata – például cellulóz –, amelyek az EU-ban tiltottak.

Védett-e a Parmesan név az EU-ban?

Az Európai Bíróság döntése alapján a „Parmesan” megnevezés az EU teljes területén jogilag védett, és kötődik a Parmigiano Reggiano eredetmegjelöléséhez. Ahol a csomagoláson ez szerepel, ott a terméknek valódi Parmigiano Reggianót kell tartalmaznia.

Mi az a Pamesello és miben különbözik a Parmesantól?

A Pamesello egy kereskedelmi márkanév, nem önálló sajtfajta. Többnyire reszelt keménysajtmixet jelöl, amely nem feltétlenül tartalmaz Parmigiano Reggianót, és gyakran keményítőt vagy egyéb adalékanyagokat is hozzáadnak a csomósodás elkerülésére.

