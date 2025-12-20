Hírlevél
testépítés

Lejárt a fehérjék ideje, itt a testépítők új kedvence

55 perce
Olvasási idő: 4 perc
Újabb bizarr, mégis egyre népszerűbb trend hódít a közösségi médiában: a konditerembe járók most már nem protein szeleteket majszolnak, hanem parmezánt. A TikTokon és az Instagramon futótűzként terjednek azok a videók, ahol influenszerek szó szerint beleharapnak egy darab kemény parmezán sajtba, mint egy almába.
testépítéssajtfehérje

A parmezán igazi fehérjebajnok: egyetlen adagban akár 10 gramm fehérjét is tartalmaz, ráadásul mind a kilenc esszenciális aminosav megtalálható benne. A szakértők szerint ez teljes értékű fehérjének számít, és az izomépítéshez is kiváló lehet. Nem véletlen, hogy sokan már „természetes protein szeletként” emlegetik – olvasható a Fox News weboldalán

A parmezán igazi kincs lehet a testépítőknek – Fotó: Unsplash
A parmezán igazi kincs lehet a testépítőknek
Fotó: Unsplash

A parmezán előnyei és hátrányai

A hosszú érlelési idő miatt a parmezán szinte laktózmentes, így könnyebben emészthető, mint sok más tejtermék. Egy nagyobb darab sajt fehérjetartalma már vetekszik egy protein szeletével, adalékanyagok, mesterséges édesítők és porok nélkül.

A dietetikusok ugyanakkor óvatosságra intenek: a parmezán magas só- és telítettzsírtartalma miatt nem érdemes túlzásba vinni. Egy „fitness-adag” akár 400 kalóriát is tartalmazhat, ami hosszú távon már nem biztos, hogy belefér az egészséges étrendbe.

A szakemberek szerint a kulcs a mértékletesség. Egy kisebb darab parmezán gyümölccsel párosítva jó alternatíva lehet edzés után, de nem váltja ki a kiegyensúlyozott táplálkozást. Egy biztos: a fehérjeőrület új szintre lépett, és most a sajt került a reflektorfénybe. 

