Lejárt a fehérjék ideje, itt a testépítők új kedvence

A parmezán igazi fehérjebajnok: egyetlen adagban akár 10 gramm fehérjét is tartalmaz, ráadásul mind a kilenc esszenciális aminosav megtalálható benne. A szakértők szerint ez teljes értékű fehérjének számít, és az izomépítéshez is kiváló lehet. Nem véletlen, hogy sokan már „természetes protein szeletként” emlegetik – olvasható a Fox News weboldalán.

A parmezán igazi kincs lehet a testépítőknek

Fotó: Unsplash

A parmezán előnyei és hátrányai

A hosszú érlelési idő miatt a parmezán szinte laktózmentes, így könnyebben emészthető, mint sok más tejtermék. Egy nagyobb darab sajt fehérjetartalma már vetekszik egy protein szeletével, adalékanyagok, mesterséges édesítők és porok nélkül.

A dietetikusok ugyanakkor óvatosságra intenek: a parmezán magas só- és telítettzsírtartalma miatt nem érdemes túlzásba vinni. Egy „fitness-adag” akár 400 kalóriát is tartalmazhat, ami hosszú távon már nem biztos, hogy belefér az egészséges étrendbe.

A szakemberek szerint a kulcs a mértékletesség. Egy kisebb darab parmezán gyümölccsel párosítva jó alternatíva lehet edzés után, de nem váltja ki a kiegyensúlyozott táplálkozást. Egy biztos: a fehérjeőrület új szintre lépett, és most a sajt került a reflektorfénybe.

Félelmetes betegség ellen védhet a sajtevés

Egy japán kutatás szerint kisebb eséllyel fog demenciában szenvedni az, aki rendszeresen sajtot eszik.

Magyar faluban készítik a világ egyik legjobb sajtját

A svájci Bernben rendezett World Cheese Awards-on hatalmas magyar siker született.