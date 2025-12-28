Petárda és tűzijáték: milyen szabályokra figyeljünk szilveszterkor?

Ahogy közeledik az év vége, egyre több helyen bukkannak fel a pirotechnikai eszközök – a bevásárlóközpontok parkolóiban, üzletekben és szezonális standokon. A petárda használatára azonban továbbra is szigorú szabályok vonatkoznak Magyarországon – írja a bama.hu.

A tűzijáték és petárda használatára szigorú szabályok vonatkoznak – Fotó: Unsplash

Mikor lehet tűzijátékot használni, és mi a helyzet a petárdával?

A pirotechnikai termékeket négy kategóriába sorolják. Az 1. és 2. osztályba tartozó, alacsony kockázatú eszközök egész évben vásárolhatók és használhatók, amennyiben nem jelentenek veszélyt másokra vagy a környezetre. A 3. osztályú, „klasszikus” szilveszteri tűzijátékokat viszont csak december 28. és 31. között lehet megvásárolni, és december 31-én este 18 órától január 1-jén reggel 6 óráig lehet használni őket. A petárda ezzel szemben egész évben tiltott: birtoklása és használata is jogsértő, büntetést vonhat maga után.

Honnan érdemes beszerezni pirotechnikai terméket?

A rendőrség kiemeli: mindig engedéllyel rendelkező, jogszerű árusítótól vásároljunk. A szakszerűtlenül forgalmazott vagy ellenőrizetlen eredetű eszközök súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak. A hatóságok folyamatosan ellenőrzik az árusítást, így az illegális helyen kínált pirotechnika vásárlása kockázatos és jogsértő.

Mit tegyünk a fel nem használt vagy hibás tűzijátékkal?

A fel nem használt vagy hibás pirotechnikai eszközöket szilveszter után kötelező visszavinni a forgalmazónak. Ez nemcsak a vásárlók jogát védi, hanem azt is biztosítja, hogy ne maradjon illegálisan tárolt, lejárt vagy nem használt tűzijáték a háztartásokban, ami balesetveszélyes lehet.

