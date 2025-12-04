Hírlevél
Jeszenszky Zsolt

Magyar Péter gyógyszere végleg elgurult?

2025. december 04. 18:12
Olvasási idő: 2 perc
Itt a népszerű műsor legújabb része! A Politikai Hobbista legfrissebb epizódjában Jeszenszky Zsolt ismét jó néhány témát körüljár Magyar Péter mesterséges intelligencia őrületétől a karácsonyi vásárokig.
Jeszenszky ZsoltPolitikai hobbistapodcast

Magyar Péter már mindenütt a mesterséges intelligenciát látja? Vagy csak a mindent bekajáló szektahíveket eteti ezzel? Ukrajnában vagy az EU-ban nagyobb a korrupció? Hogyan hamisít a BBC? Mi a különbség a berlini és a budapesti karácsonyi vásár között? Hogyan hódítja meg az iszlám puskalövés nélkül a nyugatot? És még jó pár további kérdés, téma ezen a héten is; szokás szerint exkluzív, sehol máshol nem látható felvételekkel.

A Politikai Hobbista legfrissebb epizódjáért kattintson a videóra!

 

