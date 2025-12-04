Magyar Péter gyógyszere végleg elgurult?

Magyar Péter már mindenütt a mesterséges intelligenciát látja? Vagy csak a mindent bekajáló szektahíveket eteti ezzel? Ukrajnában vagy az EU-ban nagyobb a korrupció? Hogyan hamisít a BBC? Mi a különbség a berlini és a budapesti karácsonyi vásár között? Hogyan hódítja meg az iszlám puskalövés nélkül a nyugatot? És még jó pár további kérdés, téma ezen a héten is; szokás szerint exkluzív, sehol máshol nem látható felvételekkel.

A Politikai Hobbista legfrissebb epizódjáért kattintson a videóra!