Kárpátalján elfelejtik a gyerekeket???

Mit jelent az pontosan, hogy „elfelejtett gyerekek”?

Jeszenszky Zsolt: Politikai Hobbista

Fotó: Origo

A Politikai Hobbista eheti vendége Sípos József református lelkipásztor, a KEGYES alapítvány vezetője.

A beszélgetés során részletesen elmeséli, hogyan maradnak teljesen egyedül a gyerekek a kárpátaljai kórházakban, és mit tesz értük az alapítvány.

És egy kis általános helyzetjelentést is kapunk tőle arról hogyan érzik most magukat a kárpátaljai magyarok a mindennapokban, a háború negyedik évében.



