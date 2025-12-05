Kárpátalján elfelejtik a gyerekeket???

Jeszenszky Zsolt mai vendége nem más, mint Sípos József református lelkipásztor. A Politikai Hobbista mai adását sem érdemes kihagynia, ha kíváncsi a részletekre!
Mit jelent az pontosan, hogy „elfelejtett gyerekek”?
A Politikai Hobbista eheti vendége Sípos József református lelkipásztor, a KEGYES alapítvány vezetője.
A beszélgetés során részletesen elmeséli, hogyan maradnak teljesen egyedül a gyerekek a kárpátaljai kórházakban, és mit tesz értük az alapítvány.
És egy kis általános helyzetjelentést is kapunk tőle arról hogyan érzik most magukat a kárpátaljai magyarok a mindennapokban, a háború negyedik évében.
