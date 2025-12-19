Hírlevél
Erre senki sem számított – Putyin olyan bejelentést tett, ami mindent megváltoztat

Jeszenszky Zsolt

A balos messiások és “szakértők” semmit sem változnak… és a végén mind macskával alszik

11 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jeszenszky Zsolt mai vendége nem más mint Kósa Lajos, akinek érdekes történetei lehetnek pár politikusról. A Politikai Hobbista mostani adása egy jó hangulatú, Karácsonyra hangolódó beszélgetés.
Jeszenszky ZsoltPolitikai hobbistaKósa Lajos

Kósa Lajos visszavonul a Parlamenttől?? Ahogy a jereváni rádiós vicc is mondja: a hír igaz, csak nem Porschét, hanem Trabantot…

Jeszenszky Zsolt: Politikai Hobbista
Jeszenszky Zsolt: Politikai Hobbista
Fotó: Origo

Ami viszont nem vicc: ő a Magyar Országgyűlés legrégebb óta folyamatos tagja (Orbán Viktor, Kövér László és Németh Zsolt mellett).

És nagyon komoly sztorijai is vannak az elmúlt 35 év politikusairól. Amikről világosan kirajzolódik egy minta. Pontosabban kettő. 

  1.  A baloldal mindig ugyanazt csinálja: jövedelmet, vagyont von el az emberektől - de sosem ér el vele gazdasági eredményt. 
  2. A baloldali politikusok mind ugyanazt a pályaívet járják be, és sohasem szép a vége. Viszont annál szórakoztatóbb…

Kattintson a videóra a nagyon jó hangulatú, Karácsonyra ráhangolódó beszélgetésre.

A Politikai Hobbista legújabb adása:

 

