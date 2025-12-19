A balos messiások és “szakértők” semmit sem változnak… és a végén mind macskával alszik

Kósa Lajos visszavonul a Parlamenttől?? Ahogy a jereváni rádiós vicc is mondja: a hír igaz, csak nem Porschét, hanem Trabantot…

Ami viszont nem vicc: ő a Magyar Országgyűlés legrégebb óta folyamatos tagja (Orbán Viktor, Kövér László és Németh Zsolt mellett).

És nagyon komoly sztorijai is vannak az elmúlt 35 év politikusairól. Amikről világosan kirajzolódik egy minta. Pontosabban kettő.

A baloldal mindig ugyanazt csinálja: jövedelmet, vagyont von el az emberektől - de sosem ér el vele gazdasági eredményt. A baloldali politikusok mind ugyanazt a pályaívet járják be, és sohasem szép a vége. Viszont annál szórakoztatóbb…

Kattintson a videóra a nagyon jó hangulatú, Karácsonyra ráhangolódó beszélgetésre.