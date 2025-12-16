8 év után visszatér Magyarországra a The Prodigy

Kevés zenekar van, amelynek neve önmagában képes felidézni egy egész korszakot. A The Prodigy ilyen.

A Prodigy nyolc év után jön vissza Magyarországra

Fotó: Prodigy-Press

A brit együttes nemcsak slágereket gyártott, hanem hangulatot, stílust és viselkedésmintát is: koncertjeik a kilencvenes években sokak számára jelentették az első találkozást az elektronikus zene nyers, agresszív arcával.

Ez a világ érkezik vissza 2026 nyarán Sopronba, nyolc év kihagyás után Magyarországra.

A zenekar pályája szorosan összefonódott a magyar fesztiválélettel. A Szigeten, a Balaton Sound-on és a VOLT Fesztiválon is rendszeresen léptek fel, legtöbbször telt ház előtt, a soproni Lővérek pedig az egyik visszatérő állomásuk volt. A helyszín most új név alatt, SopronFestként él tovább, de a koncert emlékezete és jelentősége aligha változott.

Folytatja a Prodigy

Persze nagy kérdés, milyen lesz ez a Prodigy-koncert. Ugyanis a zenekar történetében 2019 fordulópont volt: Keith Flint halála után sokáig kérdés volt, hogy a társak képesek-e folytatni a frontember nélkül.

A válasz végül nem nyilatkozatokban, hanem koncertekben érkezett meg.

A visszatérés után a Prodigy továbbra is a legnagyobb fesztiválok színpadain szerepelt, 2025-ben többek között a Glastonbury és a Coachella headlinereként volt látható, hallható, miközben brit és ír arénakoncertjeikre rekordgyorsan fogytak el a jegyek.

Ők zárnak Sopronban

A soproni fellépés a SopronFest zárónapjára esik, és egyben a fesztivál eddigi történetének egyik legnagyobb nemzetközi neve. A rendezvényt 2026-ban negyedik alkalommal tartják meg: július első hetében Sopron különböző pontjain kulturális és gasztronómiai programok zajlanak, a Lővérekben pedig három napon át koncertek követik egymást. A The Prodigy mellett a hazai könnyűzene meghatározó szereplői is fellépnek, köztük Azahriah, a Bagossy Brothers Company, a Halott Pénz, Dzsúdló, Beton.Hofi és a Parno Graszt. A kedvezményes jegyek december 16-tól karácsonyig érhetők el – a kérdés inkább az, hogy a Prodigy koncertje milyen emléket hagy majd maga után, nem az, hogy lesz-e rá érdeklődés.