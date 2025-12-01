El akarják pusztítani a nyugati világot, és vele minket is?

Tényleg pusztulásra van ítélve a nyugati civilizáció? És ha igen, mi okozza a pusztulást?

A „Valóság ezer darabja” sorozatban Jeszenszky Zsolt ezúttal azt a két halálos ideológiát mutatja be, amelyek célja a nyugat, a kapitalizmus, a demokratikus világ meghódítása. És ezek az elmúlt években nem csak megerősödtek, de össze is fogtak.

De miért tudtak megerősödni? És van-e fegyverünk velük szemben? Van-e remény az európai kultúra fennmaradására?