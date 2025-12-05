Rácz Jenő megrázó vallomása: kiderült, miért nem beszélt eddig a családjáról

Rácz Jenő séf a Lelkizünk? című YouTube-műsor különkiadásában mesélte el, hogy van egy alig idősebb féltestvére, akinek létezését eddig nem hozta nyilvánosságra. Elmondása szerint édesapja egyszerre két kapcsolatban élt, és mindkét párja teherbe esett – így született meg ő és féltestvére szinte egy időben. A séf felidézte: apja körülbelül kétéves koráig nem foglalkozott vele, ami mély érzelmi nyomot hagyott benne – írja a Blikk.

Rácz Jenő és felesége

Fotó: László Szabolcs

A gyermekkori hiányélmény máig hatással van a viselkedésére, és olykor indokolatlan türelmetlenség formájában jelenik meg.

Rácz Jenő és az apjához fűződő kapcsolat

A sztárséf nyíltan beszélt arról, hogy sokszor öntudatlanul „bünteti” édesapját, mert valójában még nem dolgozta fel a múltat.

Valójában azért büntethetem, mert nem bocsátottam meg neki

– mondta.

Hangsúlyozta: az első évek élményei meghatározóak egy gyermek számára, akkor is, ha még nem képes szavakkal kommunikálni. A biztonság hiánya maradandó sebet hagyhat.

Hogyan lett Rácz Jenőből elkötelezett édesapa?

A séf ma már maga is apuka, és minden erejével azon van, hogy kislánya, Kamilla mindig érezze a jelenlétét és szeretetét.

Felidézte Kamilla születésének megható pillanatát:

ő volt az első, akit a baba meglátott,

a mellkasára fektetve nyugtatta meg,

azóta is így sikerül leggyorsabban megvigasztalni a kislányt.

Jenő szerint ezek a korai kötődési élmények egész életre meghatározóak:

Ha apa ott van, biztonságban van.

