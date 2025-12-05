Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Rácz Jenő

Rácz Jenő megrázó vallomása: kiderült, miért nem beszélt eddig a családjáról

18 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meglepő vallomást tett egy népszerű magyar sztárséf: olyan titkot osztott meg gyermekkoráról és családi kapcsolatairól, amelyről korábban soha nem beszélt. Rácz Jenő elárulta, milyen mély sebeket hagyott benne az apjával való viszonya, és hogyan hat ez ma is az életére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rácz Jenősztárséfapuka

Rácz Jenő séf a Lelkizünk? című YouTube-műsor különkiadásában mesélte el, hogy van egy alig idősebb féltestvére, akinek létezését eddig nem hozta nyilvánosságra. Elmondása szerint édesapja egyszerre két kapcsolatban élt, és mindkét párja teherbe esett – így született meg ő és féltestvére szinte egy időben. A séf felidézte: apja körülbelül kétéves koráig nem foglalkozott vele, ami mély érzelmi nyomot hagyott benne – írja a Blikk.

Rácz Jenő és felesége
Rácz Jenő és felesége
Fotó: László Szabolcs

A gyermekkori hiányélmény máig hatással van a viselkedésére, és olykor indokolatlan türelmetlenség formájában jelenik meg.

Rácz Jenő és az apjához fűződő kapcsolat

A sztárséf nyíltan beszélt arról, hogy sokszor öntudatlanul „bünteti” édesapját, mert valójában még nem dolgozta fel a múltat.

Valójában azért büntethetem, mert nem bocsátottam meg neki

– mondta.

Hangsúlyozta: az első évek élményei meghatározóak egy gyermek számára, akkor is, ha még nem képes szavakkal kommunikálni. A biztonság hiánya maradandó sebet hagyhat.

Hogyan lett Rácz Jenőből elkötelezett édesapa?

A séf ma már maga is apuka, és minden erejével azon van, hogy kislánya, Kamilla mindig érezze a jelenlétét és szeretetét.
Felidézte Kamilla születésének megható pillanatát:

  • ő volt az első, akit a baba meglátott,
  • a mellkasára fektetve nyugtatta meg,
  • azóta is így sikerül leggyorsabban megvigasztalni a kislányt.

Jenő szerint ezek a korai kötődési élmények egész életre meghatározóak:

Ha apa ott van, biztonságban van.

Kapcsolódó cikkeink:

Egy népszerű műsor vendégeként őszintén mesélt életének legnehezebb időszakáról. Rácz Jenő felesége olyan pillanatokat idézett fel, amik a sztárséfet is mélyen megrendítették. A történet egy érzékeny családi esemény köré épül, amely hosszú ideig mély nyomot hagyott mindkettejükben.

Botrányba fulladt a sztárséf dubaji videója. Rácz Jenő feleségével utazott, az egyik kiposztolt videó azonban hatalmas felháborodást keltett a rajongók körében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!