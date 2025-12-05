Csak a villámgyors beavatkozás mentette meg Magyarországot a teljes agrárkatasztrófától

Magyarország ötven év után szembesült újra a ragadós száj- és körömfájás megjelenésével, amely komoly veszélyt jelentett az állattenyésztésre és az egész agrárágazatra. A gyors és szigorú intézkedéseknek köszönhetően azonban sikerült megfékezni a járványt, megelőzve a magyar sertés- és marhatartás súlyos válságát – tájékoztat a Magyar Nemzet.

A ragadós száj- és körömfájás betegség terjedésének megakadályozása érdekében fertőtlenítik a Magyarországra érkező, az állatszállítással kapcsolatos kamion (háttérben) kerekeit a hegyeshalmi határátkelőhelyen, 2025. április 6-án (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Az első fertőzési góc márciusban, Kisbajcson jelent meg. A szakemberek attól tartottak, hogy a betegség elsöprő ütemben terjed majd tovább az ország állatállományában, a hatóságok azonban gyorsan reagáltak: az érintett öt Győr-Moson-Sopron vármegyei tejelőszarvasmarha-telepen azonnal elrendelték a szükséges intézkedéseket.

Összesen 9312 szarvasmarhát és 9888 sertést kellett leölni a betegség terjedésének megakadályozása érdekében. A sertéseknél bár nem mutatták ki a vírust, a megelőzés miatt mégis szükség volt a lépésre, hogy a járvány ne szabaduljon el.

Az állategészségügyi hatóság, számos állatorvos és önkéntes bevonásával, óriási terhelés alatt dolgozott. Összesen:

4434 telepet vizsgáltak át,

84 700 PCR-tesztet végeztek,

273 000 ELISA-vizsgálat készült,

valamint több mint 8000 vadon élő állatot is megvizsgáltak.

Sikeresen megfékezték a ragadós száj- és körömfájás terjedését

A korlátozásokat június 6-án oldották fel, és szeptember 10-én Magyarország visszakapta a WOAH-mentességi státuszát, ami különösen fontos volt a nemzetközi kereskedelem helyreállítása szempontjából.

„A kormány – ahogy általában az ágazatot – az érintett állattartókat sem hagyta magára: állami kártalanítással segítjük a kárt szenvedett telepek újraindulását” – közölte Nagy István agrárminiszter.

Az öt érintett telep összesen 8,15 milliárd forint kártalanítást kapott a leölt állatok után, ezenfelül 79,8 millió forintot fizettek ki a Bérgarancia-alapból, valamint 18,2 millió forint üszőnevelési támogatás is érkezett.

A legtöbb telepen a takarmány és a tárgyi eszközök értékbecslése még zajlik, így ezek megtérítése a következő időszakban várható. Kisbajcson már minden kártalanítási eljárás lezárult, míg más telepeken – például Rábapordányban, Dunakilitiben és Levélen – az utolsó adminisztratív lépések vannak hátra.