Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin meghökkentő nyilatkozatot tett – részletek

Olvasta már?

Sokkoló fordulat a fronton: az ukránok nem tudták megállítani Putyin seregét

valóság ezer darabja

Rakétatámadás? Vagy mégsem? Eltitkolt incidens vagy tudatos manipuláció?

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vajon hogyan reagálnánk, ha egyszer csak beindulnának a vészjelzők, a szirénák, és közölnék velünk, hogy 10-15 perc múlva becsapódik egy nukleáris rakéta. És mi van, ha ilyen már történt is, csak sokan nem tudunk róla?
Link másolása
Vágólapra másolva!
valóság ezer darabjaJeszenszky Zsoltrakéta

Vajon hogyan reagálnánk, ha egyszer csak beindulnának a vészjelzők, a szirénák, és közölnék velünk, hogy 10-15 perc múlva becsapódik egy nukleáris rakéta.

És mi van, ha ilyen már történt is, csak sokan nem tudunk róla?

A "Valóság ezer darabja” sorozat legújabb epizódjában Jeszenszky Zsolt bemutat egy esetet, amiről mintha senki nem akarna ma már beszélni…

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!