Rakétatámadás? Vagy mégsem? Eltitkolt incidens vagy tudatos manipuláció?

Vajon hogyan reagálnánk, ha egyszer csak beindulnának a vészjelzők, a szirénák, és közölnék velünk, hogy 10-15 perc múlva becsapódik egy nukleáris rakéta.

És mi van, ha ilyen már történt is, csak sokan nem tudunk róla?

A "Valóság ezer darabja” sorozat legújabb epizódjában Jeszenszky Zsolt bemutat egy esetet, amiről mintha senki nem akarna ma már beszélni…