Fogyni szeretne? Ez a reggeli mindent megváltoztathat

16 perce
Olvasási idő: 6 perc
Sokan keresik azt az étrendet, amellyel egyszerre lehet finoman és tudatosan kezdeni a napot. A megfelelő reggeli hosszú időre eltelíthet, miközben támogatja a fogyást és stabilan tartja az energiaszintet. A zabkása éppen ezért vált az egyik legnépszerűbb választássá azok körében, akik kalóriaszegény mégis tápláló reggelit keresnek.
A jól összeállított reggeli döntő szerepet játszik abban, hogy mennyire leszünk energikusak, mennyire őrizzük meg az étvágyunk feletti kontrollt, és hogyan alakul a testsúlyunk. A zabkása lassú felszívódású szénhidrátjai és magas rosttartalma hozzájárulnak a jóllakottságérzet fenntartásához, miközben a tápanyagok folyamatosan látják el a szervezetet energiával. Elkészítése egyszerű, variálhatósága pedig szinte végtelen - írja a Focus.

reggeli, zabkása
Egyszerű reggeli, amely támogatja a fogyást
Fotó: Unsplash

Mennyire hatékony a zabkása fogyáshoz?

A zabkása támogatja a fogyást, mert az alacsony kalóriatartalom mellett hosszú időre eltelít. A magas rosttartalom csökkenti az éhségérzetet, stabilizálja a vércukorszintet és mérsékli a túlzott kalóriabevitelt. A túl sok méz, mogyoróvaj vagy csokoládé növelheti az energiatartalmat, ezért ezekre érdemes odafigyelni.

Hogyan készül a legegészségesebb zabkása reggelire?

A legegészségesebb változat vízzel vagy cukormentes növényi itallal készül, hozzáadott cukor nélkül. A tetejére friss gyümölcs, magvak vagy fahéj a legjobb választás.
Ajánlott alaprecept:

  • 50 g zabpehely
  • 130 ml víz
  • 1 csipet só
  • Tetejére: bogyós gyümölcs, dió, lenmag

Laktatóbb a zabkása, mint a müzli?

A zabkása általában laktatóbb, mert a megduzzadó zabpehely hosszabb időre jóllakottságérzetet ad, míg a müzli sok esetben hozzáadott cukrot tartalmaz, ami gyorsabb éhségérzetet válthat ki.

Hány kalóriát tartalmaz egy adag zabkása?

A vízzel készült alapzabkása kb. 180–220 kalória körül van, a feltétektől függően azonban ez jelentősen változhat. A diók és magvajak tömörek kalóriában, míg a gyümölcsök könnyebb választásnak számítanak.

Segít-e a zabkása megelőzni a falásrohamokat?

A zabkása összetevői — a lassú felszívódású szénhidrátok és a magas rosttartalom — stabil vércukorszintet eredményeznek, ami mérsékli az ingadozásokat és csökkenti a hirtelen fellépő, erős éhségérzet kialakulását.

Vízzel vagy tejjel készítsem a diétás zabkását?

Fogyás esetén a vizes változat a legkalóriaszegényebb. Tejjel vagy növényi itallal krémesebb lesz ugyan, de több kalóriát is tartalmazhat — érdemes a célokhoz igazítani az elkészítést.

Zabkása előnyei egy tudatos reggeliben

  • Hosszú időre eltelít
  • Segít stabilizálni a vércukorszintet
  • Magas rosttartalmú, támogatja az emésztést
  • Könnyen elkészíthető
  • Variálható gyümölccsel, magvakkal
  • Kalóriaszegény étrendbe jól illeszthető

