Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj – Putyin emberét felrobbantották – videó

Ezt látnia kell!

Rutte újabb meredek kijelentése miatt centikre a világháború – videó

bejgli

Repedésmentes bejgli lépésről lépésre — így sikerülhet elsőre is

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A karácsonyi asztal egyik legfontosabb süteménye kétségkívül a bejgli. A repedésmentes bejgli azonban nem a véletlenen múlik — a megfelelő arányokon, a pihentetésen és az elkészítés apró trükkjein áll vagy bukik minden.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bejglirepedésmentes bejglikarácsony

A repedésmentes bejgli tésztájához a tejet langyosítsuk testhőmérsékletűre, majd keverjük el az élesztővel és a porcukor egy részével, és hagyjuk állni körülbelül 20 percig, amíg az élesztő megfelelően aktiválódik. A lisztet a sóval és a vajjal elmorzsoljuk, hozzáadjuk a tojássárgáját és az élesztős tejet, majd alaposan kidolgozzuk, hogy egy sima, rugalmas tésztát kapjunk — ez az egyik legfontosabb lépés a repedésmentes bejgli elkészítéséhez – írja a Mindmegette.

Repedésmentes bejgli sok-sok töltelékkel — diós és mákos klasszikus, ami nem reped meg sütés közben.
Repedésmentes bejgli sok-sok töltelékkel — diós és mákos klasszikus, ami nem reped meg sütés közben.
Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A mákos és diós töltelék elkészítése

A mákot és a diót külön-külön ledaráljuk. A cukrot, vizet, mazsolát, sót, fahéjat és a vaníliás cukrot felforraljuk, majd hozzáadjuk a darált alapanyagot és a citromhéjat.
Erős lángon kb. 5 percig főzzük, majd félretesszük hűlni.

A bejgli összeállítása

A tésztát 3 darab, egyenként 25 dkg-os részre osztjuk, ugyanígy a tölteléket is.
Lisztezett felületen vékonyra nyújtjuk a tésztát, egyenletesen megkenjük a töltelékkel, majd szorosan feltekerjük.
Tojással lekenjük, a diós rúd tetejét egész dióval díszíthetjük. 10 perc pihentetés után hurkapálcikával 6–7 helyen megszúrjuk egészen az aljáig.

Ezután éjszakára fedetlenül hűtőbe tesszük — ez a lépés kulcsfontosságú ahhoz, hogy valóban repedésmentes bejgli készüljön, és szép márványos legyen a teteje.

Sütés

Másnap 170 °C-ra előmelegített sütőben 45–50 perc alatt készre sütjük.
Kihűlés után folpackba csomagolva szobahőmérsékleten akár 2–3 hétig is eltartható.

Hozzávalók a repedésmentes bejgli elkészítéséhez

A tésztához:

  • 50 dkg liszt
  • 5 dkg porcukor
  • 20 dkg vaj
  • 1 db tojássárgája
  • 1 csipet só
  • 1,2 dl tej
  • 1,2 dkg élesztő

A diós töltelékhez (1 rúdhoz)

  • 11 dkg darált dió
  • 8 dkg cukor
  • 0,55 dl víz
  • 0,5 dkg mazsola
  • 1 csipet só
  • 1 csipet fahéj
  • 1 kiskanál vaníliás cukor
  • ⅓ citrom reszelt héja

A mákos töltelékhez (1 rúdhoz)

  • 11 dkg darált mák
  • 8 dkg cukor
  • 0,55 dl víz
  • 0,5 dkg mazsola
  • 1 csipet só
  • 1 csipet fahéj
  • 1 kiskanál vaníliás cukor
  • ⅓ citrom reszelt héja

A kenéshez:1 db tojás

Tényleg bejgli, ami pár száz forint a boltban?

A bejgli nemcsak sütemény, hanem a magyar karácsony egyik legfontosabb eleme. Hagyományos értelemben csak az a sütemény nevezhető bejglinek, amely kelt tésztából készül, hosszúkás, spirálosan tekercselt, és a töltelék legalább a sütemény felét teszi ki. 

Karácsonyi menü: a sztárok legkülönlegesebb ételei, amit minden évben elkészítenek

Nemcsak a hazai sztárok, de a külföldi hírességek között is kitört a karácsonyi láz. A karácsonyi menü elkészítése egy fontos rituálé számukra, a karácsonyi ételek között pedig sült pulyka, mézeskalács házikó, valamint a lasagne is szerepel. Taylor Swift, Victoria Beckham, David Beckham és Kim Kardashian is különlegességekkel készül az ünnepekre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!