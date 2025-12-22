Repedésmentes bejgli lépésről lépésre — így sikerülhet elsőre is

A repedésmentes bejgli tésztájához a tejet langyosítsuk testhőmérsékletűre, majd keverjük el az élesztővel és a porcukor egy részével, és hagyjuk állni körülbelül 20 percig, amíg az élesztő megfelelően aktiválódik. A lisztet a sóval és a vajjal elmorzsoljuk, hozzáadjuk a tojássárgáját és az élesztős tejet, majd alaposan kidolgozzuk, hogy egy sima, rugalmas tésztát kapjunk — ez az egyik legfontosabb lépés a repedésmentes bejgli elkészítéséhez – írja a Mindmegette.

Repedésmentes bejgli sok-sok töltelékkel — diós és mákos klasszikus, ami nem reped meg sütés közben.

Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A mákos és diós töltelék elkészítése

A mákot és a diót külön-külön ledaráljuk. A cukrot, vizet, mazsolát, sót, fahéjat és a vaníliás cukrot felforraljuk, majd hozzáadjuk a darált alapanyagot és a citromhéjat.

Erős lángon kb. 5 percig főzzük, majd félretesszük hűlni.

A bejgli összeállítása

A tésztát 3 darab, egyenként 25 dkg-os részre osztjuk, ugyanígy a tölteléket is.

Lisztezett felületen vékonyra nyújtjuk a tésztát, egyenletesen megkenjük a töltelékkel, majd szorosan feltekerjük.

Tojással lekenjük, a diós rúd tetejét egész dióval díszíthetjük. 10 perc pihentetés után hurkapálcikával 6–7 helyen megszúrjuk egészen az aljáig.

Ezután éjszakára fedetlenül hűtőbe tesszük — ez a lépés kulcsfontosságú ahhoz, hogy valóban repedésmentes bejgli készüljön, és szép márványos legyen a teteje.

Sütés

Másnap 170 °C-ra előmelegített sütőben 45–50 perc alatt készre sütjük.

Kihűlés után folpackba csomagolva szobahőmérsékleten akár 2–3 hétig is eltartható.

Hozzávalók a repedésmentes bejgli elkészítéséhez

A tésztához:

50 dkg liszt

5 dkg porcukor

20 dkg vaj

1 db tojássárgája

1 csipet só

1,2 dl tej

1,2 dkg élesztő

A diós töltelékhez (1 rúdhoz)

11 dkg darált dió

8 dkg cukor

0,55 dl víz

0,5 dkg mazsola

1 csipet só

1 csipet fahéj

1 kiskanál vaníliás cukor

⅓ citrom reszelt héja

A mákos töltelékhez (1 rúdhoz)

11 dkg darált mák

8 dkg cukor

0,55 dl víz

0,5 dkg mazsola

1 csipet só

1 csipet fahéj

1 kiskanál vaníliás cukor

⅓ citrom reszelt héja

A kenéshez:1 db tojás

A bejgli nemcsak sütemény, hanem a magyar karácsony egyik legfontosabb eleme. Hagyományos értelemben csak az a sütemény nevezhető bejglinek, amely kelt tésztából készül, hosszúkás, spirálosan tekercselt, és a töltelék legalább a sütemény felét teszi ki.