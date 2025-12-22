Repedésmentes bejgli lépésről lépésre — így sikerülhet elsőre is

A repedésmentes bejgli tésztájához a tejet langyosítsuk testhőmérsékletűre, majd keverjük el az élesztővel és a porcukor egy részével, és hagyjuk állni körülbelül 20 percig, amíg az élesztő megfelelően aktiválódik. A lisztet a sóval és a vajjal elmorzsoljuk, hozzáadjuk a tojássárgáját és az élesztős tejet, majd alaposan kidolgozzuk, hogy egy sima, rugalmas tésztát kapjunk — ez az egyik legfontosabb lépés a repedésmentes bejgli elkészítéséhez – írja a Mindmegette.
A mákos és diós töltelék elkészítése
A mákot és a diót külön-külön ledaráljuk. A cukrot, vizet, mazsolát, sót, fahéjat és a vaníliás cukrot felforraljuk, majd hozzáadjuk a darált alapanyagot és a citromhéjat.
Erős lángon kb. 5 percig főzzük, majd félretesszük hűlni.
A bejgli összeállítása
A tésztát 3 darab, egyenként 25 dkg-os részre osztjuk, ugyanígy a tölteléket is.
Lisztezett felületen vékonyra nyújtjuk a tésztát, egyenletesen megkenjük a töltelékkel, majd szorosan feltekerjük.
Tojással lekenjük, a diós rúd tetejét egész dióval díszíthetjük. 10 perc pihentetés után hurkapálcikával 6–7 helyen megszúrjuk egészen az aljáig.
Ezután éjszakára fedetlenül hűtőbe tesszük — ez a lépés kulcsfontosságú ahhoz, hogy valóban repedésmentes bejgli készüljön, és szép márványos legyen a teteje.
Sütés
Másnap 170 °C-ra előmelegített sütőben 45–50 perc alatt készre sütjük.
Kihűlés után folpackba csomagolva szobahőmérsékleten akár 2–3 hétig is eltartható.
Hozzávalók a repedésmentes bejgli elkészítéséhez
A tésztához:
- 50 dkg liszt
- 5 dkg porcukor
- 20 dkg vaj
- 1 db tojássárgája
- 1 csipet só
- 1,2 dl tej
- 1,2 dkg élesztő
A diós töltelékhez (1 rúdhoz)
- 11 dkg darált dió
- 8 dkg cukor
- 0,55 dl víz
- 0,5 dkg mazsola
- 1 csipet só
- 1 csipet fahéj
- 1 kiskanál vaníliás cukor
- ⅓ citrom reszelt héja
A mákos töltelékhez (1 rúdhoz)
- 11 dkg darált mák
- 8 dkg cukor
- 0,55 dl víz
- 0,5 dkg mazsola
- 1 csipet só
- 1 csipet fahéj
- 1 kiskanál vaníliás cukor
- ⅓ citrom reszelt héja
A kenéshez:1 db tojás
Tényleg bejgli, ami pár száz forint a boltban?
A bejgli nemcsak sütemény, hanem a magyar karácsony egyik legfontosabb eleme. Hagyományos értelemben csak az a sütemény nevezhető bejglinek, amely kelt tésztából készül, hosszúkás, spirálosan tekercselt, és a töltelék legalább a sütemény felét teszi ki.
Karácsonyi menü: a sztárok legkülönlegesebb ételei, amit minden évben elkészítenek
Nemcsak a hazai sztárok, de a külföldi hírességek között is kitört a karácsonyi láz. A karácsonyi menü elkészítése egy fontos rituálé számukra, a karácsonyi ételek között pedig sült pulyka, mézeskalács házikó, valamint a lasagne is szerepel. Taylor Swift, Victoria Beckham, David Beckham és Kim Kardashian is különlegességekkel készül az ünnepekre.