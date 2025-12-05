Három álomváros közvetlen járattal: új helyekre repít el a Wizz Air

Tovább bővül a Wizz Air Debrecenből induló repülőjáratainak száma.

Jövőre három új célállomásra indulnak Debrecenből a Wizz Air repülőgépei

Fotó: Wizz Air

A magyar légitársaság három, régóta várt célállomásra repül a 2026-os nyári menetrendi időszakban, így a kelet-magyarországi régióból ismét közvetlenül elérhetők lesznek Európa és a Közel-Kelet kiemelt városai.

Elsőként március 31-től Tel-Aviv, Izrael pezsgő gazdasági és kulturális központja válik újra elérhetővé Debrecenből.

A heti három járat – kedden, csütörtökön és szombaton – lehetőséget ad arra, hogy akár hosszú hétvégékre is könnyedén elutazzunk a Földközi-tenger partjára. Amúgy a Wizz Air augusztus 8-án indította újra a Budapest és Tel-Aviv közti járatát.

Júniusban indulnak az isztambuli repülők

Májustól heti két alkalommal – kedden és szombaton – repülhetünk Eindhoven, ahol a modern ipar találkozik a holland kreativitással. Az újrainduló járat különösen azoknak lehet vonzó, akik rövid utazásokra, konferenciákra vagy innovációs workshopokra indulnak.

Júniusban pedig Isztambulba, Törökország legnépesebb városába repülhetünk újra Debrecenből.

A heti három járat – hétfőn, szerdán és pénteken – lehetővé teszi, hogy a magyar utazók könnyen felfedezzék a Boszporusz varázslatos világát: a történelmi mecsetektől a nyüzsgő piacokig, a tradicionális konyhától a modern kávézókig.

A Wizz Air jelenleg 250 Airbus gépből álló flottával repül, és a cég 2025-ben 63,4 millió utast szállított. A napokban új, Budapestről induló járatokat is bejelentett a cég vezérigazgatója, Váradi József.