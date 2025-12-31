Egy tanár ötlete, ami meghódította a világot – 48 éve született a Rubik-kocka

A Rubik-kocka története a Budapesti Iparművészeti Főiskolán kezdődött, ahol ifjabb Rubik Ernő a hetvenes években építészetet tanított. 1974-ben egy olyan szemléltető eszközt akart létrehozni, amely segít a térbeli mozgások megértésében. Így született meg a fából készült, gumiszalagokkal összefogott kocka, amelynek 3×3-as oldallapjai különböző színeket kaptak, és három tengely körül elforgathatók voltak. A diákok azonnal rajongani kezdtek érte – Rubik Ernő pedig felismerte, hogy találmánya jóval több lehet, mint taneszköz – írta meg a Nemzeti Archívum.

Rubik Ernő, a Rubik-kocka / bűvös kocka feltalálója (1980.)

Fotó: Fortepan / Szalay Béla

A szabadalom útja és a Bűvös kocka sikere

Rubik 1975-ben nyújtotta be a terveket a szabadalmi hivatalhoz, és 1976. október 28-án „térbeli logikai játék” néven megkapta az oltalmat.

Magyarországon Bűvös kocka néven kezdték forgalmazni 1977-ben – és napokon belül hiánycikké vált. 1980-ig csaknem egymillió darabot adtak el belőle.

A világhódítás 1979-ben indult el, amikor Rubik engedélyezte az Ideal Toys számára a nemzetközi forgalmazást. A Magic Cube néven ismert játékból mára több mint 350 millió darabot értékesítettek világszerte.

POLITOYS Ipari Szövetkezet, Rubik kocka / bűvös kocka matricázása. (1981.)

Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Rubik-kocka – díjak, popkultúra és világrekordok

A kocka 1980-ban több európai országban is design- és játékipari díjakat nyert, 1981-ben pedig a New York-i MoMA is felvette állandó gyűjteményébe. Megjelent filmekben, zenei klipekben, animációkban, és inspirálta az építészetet Torontótól Dél-Koreáig.

Budapest XI. Fehérvári út 47., Fővárosi Művelődési Ház (FMH), Rubik-kocka / bűvös kocka kirakóverseny. (1981.)

Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

A kocka körül időközben versenysport is kialakult. A kirakóversenyekből világbajnokságok nőttek ki, amelyeket Budapesten is kétszer rendeztek meg. A rekordidők mára néhány másodpercre zsugorodtak: 2021-ben a holland Mats Valk 4,74 másodperces ideje jelentette a csúcsot.

Vigadó, a Rubik-kocka világbajnokság eredményhirdetése 1982 június 5-én

Fotó: Fortepan / Gábor Viktor

Egy magyar találmány öröksége

A Rubik-kocka ma már nem csupán játék: a kreatív gondolkodás, a logika és a magyar innováció egyik legismertebb szimbóluma.

1977. december 31. óta generációk milliói tanultak türelmet, problémamegoldást és kitartást egyetlen kis kockától.

