Új csodatrükk terjed, csak néhány bébirépa kell hozzá

Újabb „csodatrükk” tarol a közösségi médiában: a videók szerint elég lefekvés előtt elrágcsálni néhány bébirépát, és máris jön a nyugodt alvás. A szakértők azonban lehűtik a kedélyeket, mondván, a sárgarépa önmagában nem altatószer.
A sárgarépa kétségtelenül egészséges – rostot, szénhidrátot, káliumot és béta-karotint tartalmaz –, ám ezek közül egyik sem számít bizonyított alvásserkentőnek. Jessica Mack wellness-szakértő szerint a trend alapja inkább félreértelmezett biológia  – írja a Fox News

A sárgarépa béta-karotint tartalmaz, és az ebből képződő A-vitamin ugyan részt vesz a cirkadián ritmus működésében, a kálium pedig támogatja az idegrendszert, de ezek hatása legfeljebb közvetett. 

Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a bébirépa gyorsabban elaltatna”

– hangsúlyozta a szakértő. Szerinte az esetleges pozitív hatás inkább abból fakadhat, hogy a könnyű, rostos esti snack stabilizálhatja a vércukorszintet, ami egyeseknél csökkentheti az éjszakai ébredéseket.

A kutatások inkább az általános étrendet kötik össze a jobb alvással: sok zöldség, gyümölcs és rost hosszú távon javíthatja az alvásminőséget, de nem egyik napról a másikra.

Ha valaki valóban alvást segítő ételeket keres, a szakértők inkább a joghurtot, a banánt, a zabot, a dióféléket vagy a meggyet említik.

A bébirépát tehát nyugodtan lehet enni este is, de csodát senki ne várjon tőle. Ahogy a szakértő fogalmazott: „Egészséges snack, nem altató.”

A sárgarépa jótékony hatásai

A sárgarépa nemcsak egy egyszerű zöldség, hanem egy értékes táplálék, amely számos egészségügyi előnnyel bír.

