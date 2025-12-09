A Semmelweis Egyetem történelmi fejlesztést jelentett be – Magyarországon új korszak kezdődik

Két csúcstechnológiás képalkotó berendezést adtak át a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika nemrég megnyílt diagnosztikai és terápiás központjában kedden.
A legmodernebb technológia mindenki számára elérhetővé válik
Merkely Béla, az egyetem rektora köszöntőjében úgy fogalmazott: a berendezések azt a legfontosabb küldetést szolgálják, hogy a legfejlettebb orvosi technológiák mindenki számára elérhetővé váljanak a gyógyításban, ezzel együtt pedig segítsék a kutatást és az oktatást.
A városmajori klinikát az egyetem zászlóshajójának nevezve a rektor azt mondta:
az intézmény évek óta a világ legjobb ötven szívgyógyászati centruma között van, az US News felsőoktatási ranglistán a 35. helyen áll.
Ismertetése szerint a most átadott CT- és MR-berendezés a Siemens vállalat legújabb fejlesztése; a CT-készülék az országban a második csúcskategóriás fotonszámláló detektoros berendezés, amely - szavai szerint - forradalmasíthatja az ellátást a gyorsaság, a diagnosztikai pontosság és a sugárdóziscsökkentés területén.
Az MR új szintre emeli a szívizomdiagnosztikát
Az MR-készülék szintén a jelenleg elérhető legkorszerűbb berendezés közé tartozik, segíti a szívizom- és az érrendszeri betegségek korai felismerését, a kórképek pontosabb megkülönböztetését és a műtéti terv megalapozását, alátámasztását - mondta. A rektor szerint a két berendezéssel az éves mintegy hatezer CT- és négyezer MR-vizsgálat dupláját tudják majd elvégezni. A nemrég átadott új diagnosztikai tömbbel és a nagy értékű eszközberuházással a klinika Európa legfejlettebb kardiovaszkuláris "szupercentrumként" fog működni - emelte ki Merkely Béla.
Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára azt mondta, a diagnosztika az egészségpolitika egyik kiemelt területe, és ha ilyen típusú fejlesztések történnek, akkor joggal lehetünk büszkék az ellátórendszerre.
Vincze Rita, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a cég és az egyetem együttműködése évek óta példaértékű; 2019 óta tizenhat CT oktatás-kutatási és 38 MR kutatás-fejlesztési projektet sikerült lezárniuk.
A Semmelweis Egyetem lett a Siemens referenciaintézménye
Az ügyvezető egyben bejelentette: a Siemens a Semmelweis Egyetemet választotta referenciacentrumnak, az erről szóló dokumentumot kedden írták alá. A két berendezés megvásárlását a magyar állam és az egyetem között fennálló közfeladat-finanszírozási támogatási szerződés tette lehetővé; a CT-berendezés 1,3 milliárd forintba, az MR-készülék 514 millió forintba került.
Hankó Balázs: Átadták a Városmajor új diagnosztikai és terápiás központját
Hankó Balázs szerint a Semmelweis Egyetem ma Közép-Európa legjobb egyeteme, és az új diagnosztikai és terápiás központ átadása új szintre emeli a klinikai, kutatási és oktatási lehetőségeket. A Városmajorban felépült hétszintes épület a szívgyógyászat egyik legmodernebb európai központjává válhat.
Világszintű elismerésben részesült a Semmelweis Egyetem
A népesség világszerte példátlanul gyorsan öregszik: 2030-ra 1,4 milliárd, 2050-re pedig 2,1 milliárd ember lesz hatvan év feletti. A nyolcvan év felettiek száma 2020 és 2050 között megháromszorozódik. Ez óriási társadalmi, gazdasági és egészségügyi kihívás, amelyre választ kell adni. Éppen ezért mérföldkő, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Egészséges Idősödés Együttműködési Központjává nevezték ki a Semmelweis Egyetem (SE) Megelőző Orvostani és Népegészségtani Intézetét.