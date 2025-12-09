Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: intim titkot árult el magáról Vlagyimir Putyin

Olvasta?

Tömeges iskolai rosszullét, mentőhelikopter is érkezett Nagykanizsára

Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem történelmi fejlesztést jelentett be – Magyarországon új korszak kezdődik

3 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Semmelweis Egyetem új bejelentése mérföldkő a hazai diagnosztikában. A fejlesztés részeként átadott képalkotó berendezés olyan technológiai előrelépést jelent, amely a betegellátást, a kutatást és az oktatást egyaránt támogatja. A klinika így tovább erősíti szerepét Európa vezető szívgyógyászati központjai között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Semmelweis EgyetemszívMRCT

Két csúcstechnológiás képalkotó berendezést adtak át a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika nemrég megnyílt diagnosztikai és terápiás központjában kedden.

Budapest, 2025. december 9. Csúcskategóriás fotonszámláló detektoros CT-berendezés az átadásán a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika nemrég megnyílt diagnosztikai és terápiás központjában 2025. december 9-én. Ezen a napon két csúcstechnológiás képalkotó berendezést adtak át az egyetem szívklinikáján, a CT- és MR-berendezés a Siemens vállalat legújabb fejlesztése. MTI/Soós Lajos
Csúcskategóriás fotonszámláló detektoros CT-berendezés az átadásán a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika nemrég megnyílt diagnosztikai és terápiás központjában 2025. december 9-én. - Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

A legmodernebb technológia mindenki számára elérhetővé válik

Merkely Béla, az egyetem rektora köszöntőjében úgy fogalmazott: a berendezések azt a legfontosabb küldetést szolgálják, hogy a legfejlettebb orvosi technológiák mindenki számára elérhetővé váljanak a gyógyításban, ezzel együtt pedig segítsék a kutatást és az oktatást.

A városmajori klinikát az egyetem zászlóshajójának nevezve a rektor azt mondta:

 az intézmény évek óta a világ legjobb ötven szívgyógyászati centruma között van, az US News felsőoktatási ranglistán a 35. helyen áll.

Ismertetése szerint a most átadott CT- és MR-berendezés a Siemens vállalat legújabb fejlesztése; a CT-készülék az országban a második csúcskategóriás fotonszámláló detektoros berendezés, amely - szavai szerint - forradalmasíthatja az ellátást a gyorsaság, a diagnosztikai pontosság és a sugárdóziscsökkentés területén.

Az MR új szintre emeli a szívizomdiagnosztikát

Az MR-készülék szintén a jelenleg elérhető legkorszerűbb berendezés közé tartozik, segíti a szívizom- és az érrendszeri betegségek korai felismerését, a kórképek pontosabb megkülönböztetését és a műtéti terv megalapozását, alátámasztását - mondta. A rektor szerint a két berendezéssel az éves mintegy hatezer CT- és négyezer MR-vizsgálat dupláját tudják majd elvégezni. A nemrég átadott új diagnosztikai tömbbel és a nagy értékű eszközberuházással a klinika Európa legfejlettebb kardiovaszkuláris "szupercentrumként" fog működni - emelte ki Merkely Béla.

Budapest, 2025. december 9. Újgenerációs érzékelő technológiával rendelkező MR-készülék az átadásán a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika nemrég megnyílt diagnosztikai és terápiás központjában 2025. december 9-én. Ezen a napon két csúcstechnológiás képalkotó berendezést adtak át az egyetem szívklinikáján, a CT- és MR-berendezés a Siemens vállalat legújabb fejlesztése. MTI/Soós Lajos
Újgenerációs érzékelő technológiával rendelkező MR-készülék az átadásán a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika nemrég megnyílt diagnosztikai és terápiás központjában 2025. december 9-én - Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

 

Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára azt mondta, a diagnosztika az egészségpolitika egyik kiemelt területe, és ha ilyen típusú fejlesztések történnek, akkor joggal lehetünk büszkék az ellátórendszerre.

Vincze Rita, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a cég és az egyetem együttműködése évek óta példaértékű; 2019 óta tizenhat CT oktatás-kutatási és 38 MR kutatás-fejlesztési projektet sikerült lezárniuk.

A Semmelweis Egyetem lett a Siemens referenciaintézménye

Az ügyvezető egyben bejelentette: a Siemens a Semmelweis Egyetemet választotta referenciacentrumnak, az erről szóló dokumentumot kedden írták alá. A két berendezés megvásárlását a magyar állam és az egyetem között fennálló közfeladat-finanszírozási támogatási szerződés tette lehetővé; a CT-berendezés 1,3 milliárd forintba, az MR-készülék 514 millió forintba került.

Hankó Balázs: Átadták a Városmajor új diagnosztikai és terápiás központját

Hankó Balázs szerint a Semmelweis Egyetem ma Közép-Európa legjobb egyeteme, és az új diagnosztikai és terápiás központ átadása új szintre emeli a klinikai, kutatási és oktatási lehetőségeket. A Városmajorban felépült hét­szintes épület a szívgyógyászat egyik legmodernebb európai központjává válhat.

Világszintű elismerésben részesült a Semmelweis Egyetem

A népesség világszerte példátlanul gyorsan öregszik: 2030-ra 1,4 milliárd, 2050-re pedig 2,1 milliárd ember lesz hatvan év feletti. A nyolcvan év felettiek száma 2020 és 2050 között megháromszorozódik. Ez óriási társadalmi, gazdasági és egészségügyi kihívás, amelyre választ kell adni. Éppen ezért mérföldkő, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Egészséges Idősödés Együttműködési Központjává nevezték ki a Semmelweis Egyetem (SE) Megelőző Orvostani és Népegészségtani Intézetét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!