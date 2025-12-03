Bajban a síelők: még nem tudni, mikor nyit Magyarország legnagyobb sípályája

Ahogy közeleg a tél és egyre többen indulnának síelés céljából magyar sípályákra, továbbra sincs hivatalos információ arról, mikortól veheti igénybe a közönség az eplényi sípálya szolgáltatásait. A téli sport szerelmesei hónapok óta várják a nyitást, ám a hóágyúzás feltételei továbbra sem adottak, és a Bakony időjárása még nem teszi lehetővé, hogy biztonságosan megnyissák a pályákat – tájékoztat a FEOL.hu.
Az eplényi sípálya előkészületei bizonytalan időjárásban
A múlt héten még úgy tűnt, hamarosan megnyílik az 1-es pálya, amelyet hóágyúval tennének síelésre alkalmassá. A menetrend azonban gyorsan változott: a kedvezőtlen hőmérsékleti előrejelzések miatt az üzemeltetők kénytelenek voltak elhalasztani a nyitást.
Hiába sikerült egy hajnalon néhány órát hóágyúzni, a képződött hóréteg messze nem bizonyult elegendőnek.
A síaréna munkatársai szerint csak akkor indulhat meg a pálya előkészítése, ha a hőmérséklet tartósan fagypont alá csökken. A hóágyúk ugyanis 0 °C felett nem képesek tartós havat előállítani – az előrejelzések alapján pedig a hideg még várat magára.
Síelés és üzembiztonság: vizsgálatok a háttérben
Bár a pályák megnyitása csúszik, az eplényi sípálya dolgozói folyamatosan végzik az elengedhetetlen karbantartási feladatokat. Legutóbb a liftek függesztékein végeztek műszeres kötélvizsgálatot – ez a rutinfeladat is azt jelzi, hogy minden készen áll, amint az időjárás kegyes lesz a téli sport rajongóihoz.
Síelés Magyarországon: Mutatjuk, hol készülnek még a szezonra
Sokan nem is gondolnák, hogy ennyi magyar sípálya várja a látogatókat, amint megérkezik a hideg. Bár jelenleg még egyik sem üzemel teljes kapacitással, több helyszínen már beindították a hóágyúkat és zajlanak az előkészületek.
Íme három kiemelt magyar sípálya, amelyek rövidesen készen állhatnak a szezonra:
Kékestető (Mátra)
- Magyarország legmagasabban fekvő síterepe, ahol a hideg legtöbbször hamarabb kezdődik és tovább tart.
- Több, különböző nehézségű pályaszakasz várja a látogatókat, így a kezdők és középhaladók is találnak maguknak megfelelő terepet.
- A hóágyúzás itt is elindulhat, amint tartósan fagypont alatti hőmérséklet érkezik – ezért sokan számítanak arra, hogy a szezon akár itt indulhat a legkorábban.
Bánkút (Bükk)
- Az ország egyik legrégebbi és legismertebb síközpontja, ahol összesen hét pályarendszer működik megfelelő hóviszonyok mellett.
- A bükk-fennsíki elhelyezkedés miatt gyakran természetes hóra támaszkodnak, így a megnyitás erősen függ az időjárástól.
- A pálya infrastruktúrája folyamatosan karbantartott, és a helyi szervezők minden évben kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra.
Dobogókő (Visegrádi-hegység)
- Budapesthez legközelebb eső síközpont, ezért hétvégenként különösen népszerű a fővárosiak körében.
- A természetes havas működés miatt a nyitás változó, de a pályakezelő csapat rendszeresen kommunikálja a hóhelyzetet és a várható nyitást.
- A terep elsősorban azok számára ideális, akik gyors kiruccanást terveznek, és könnyen megközelíthető síelési lehetőséget keresnek.
Ezek mellett további magyar sípályák – többek között Pécs, Sopron és természetesen az ország legnagyobbja, az eplényi sípálya – is készülnek a látogatók fogadására.
