A SPAR segít az év végi sütés-főzésben – és még ajándékot is ad

A karácsonyi menü lelke a jó alapanyag. A SPAR idei kínálata különösen azoknak kedvez, akik szeretnék gyorsabban, kevesebb előkészítéssel elkészíteni az ünnepi süteményeket és desszerteket.

Idén a SPAR üzletei jó alapanyag- és ajándékötletekkel könnyítik meg a karácsonyi hajrát

A sütőmargarin például kiváló választás a bejglihez és más aprósüteményekhez: jól kezelhető, egyenletesen olvad és szépen sül. A mascarpone segítségével percek alatt készíthetünk krémes desszerteket, a gesztenyepüré pedig gyakorlatilag készen érkezik, így egy gesztenyés édesség összeállítása már nem órák kérdése.

A friss, előre elkészített mézeskalács-tészta igazi időmegtakarítás: formázható, ízes, és remek alap egy közös családi sütéshez. A díszítés itt már tényleg csak fantázia kérdése.

Gyors és különleges desszert az ünnepi asztalra

Akinek nincs ideje bonyolult édességekre, mégis szeretne valami látványosat az asztalra, annak jó megoldást jelenthet a fagyasztott, krémmel töltött gombóc. Néhány perc alatt elkészíthető, mégis elegáns és finom befejezése lehet a karácsonyi vacsorának.

Ajándékötlet: a szódagép, amely egész évben hasznos

Az ünnepi bevásárlás közben már az ajándékokra is gondolhatunk, és idén a SPAR egy különösen praktikus meglepetést kínál: egy szódagépszettet, amely palackkal és ízesítő szirupokkal együtt érkezik.

Ez az ajándék nemcsak a karácsony estéjén jelent élményt, hanem az év minden napján. A házi szóda környezetbarátabb, olcsóbb és játékosabb alternatíva a bolti változatokhoz képest, ráadásul a család együtt kísérletezhet különböző ízekkel.

A Spar tippjei a karácsonyi készülődéshez

Érdemes olyan összetevőket választani, amelyek egyszerűsítik a sütést és főzést.

A félig kész vagy előkészített alapanyagok rengeteg időt spórolnak.

Egy praktikus ajándék, mint a szódagép, nemcsak hasznos, de élményt is ad.

A SPAR idén is segít abban, hogy az ünnepi készülődés kevesebb kapkodással, több örömmel járjon. A jó minőségű alapanyagokkal gyorsabban elkészülnek a hagyományos finomságok, a desszert-megoldások pedig megkönnyítik azok dolgát, akik időhiánnyal küzdenek. A szódagépszett pedig olyan ajándék, amelyet a család szinte biztosan szívesen használ majd.