Konténerüzletekkel alakítja át a Spar a városi vásárlást

A KoriParknál felállított SPAR-üzlet egy konténerből kialakított, kompakt bolt, amely kifejezetten a korcsolyázókra, sétálókra és a környéken megforduló látogatókra szabott. A cél nem a nagybevásárlás, hanem az azonnali igények kiszolgálása: egy ital, egy harapnivaló, egy gyors falat a program előtt vagy után.

Spar konténerüzlet a KoriParkban.

A bolt kínálata ehhez igazodik. A polcokon elsősorban készételek, szendvicsek, édességek, snackek, tejtermékek és üdítők kaptak helyet. Ezek mind olyan termékek, amelyek egy aktív, szabadtéri program közben vagy után a leggyakrabban kerülnek a kosárba.

Több mint vásárlás: élmény és pihenés

A SPAR nem állt meg egy egyszerű konténerboltnál. A Quick & Easy környezetében egy kisebb pihenőtér is kialakításra került, ahol a vásárlók helyben elfogyaszthatják az éppen megvásárolt ételeket és italokat. A hideg időszakra gondolva fűtött megoldások is helyet kaptak, így a bolt nemcsak praktikus, hanem komfortos is.

A családosokra is gondoltak: bizonyos időszakokban játékos elemekkel, apró meglepetésekkel várják a gyerekeket, ami jól illeszkedik a KoriPark közösségi, élményközpontú jellegéhez.

Miért fontos ez a lépés a SPAR számára?

A Quick & Easy formátum jól mutatja, hogy a SPAR nem kizárólag hagyományos üzletekben gondolkodik. A kiskereskedelem egyre inkább afelé halad, hogy a boltok alkalmazkodjanak a helyszínhez és az élethelyzethez, ne pedig fordítva.

Egy mobil, konténeres üzlet gyorsan telepíthető, rugalmasan áthelyezhető, és ideális olyan helyeken, ahol időszakosan vagy koncentráltan jelenik meg nagyobb forgalom. Ez lehet koripálya, fesztivál, sportesemény vagy akár egy nagyobb városi park.

Vannak korlátai is

Természetesen a Quick & Easy nem váltja ki a hagyományos SPAR vagy INTERSPAR üzleteket. A méretből fakadóan a választék korlátozott, és teljes bevásárlásra nem alkalmas. Ez azonban nem is cél: a koncepció erőssége éppen abban rejlik, hogy gyors, célzott és helyben elérhető.

Kérdés marad ugyanakkor, hogy hosszabb távon mennyire skálázható a modell, és milyen logisztikai kihívásokat jelent majd, ha több hasonló egység jelenik meg különböző helyszíneken.