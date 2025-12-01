Kilóra vett szaloncukrot? Ha ennél kevesebbet kap, akkor átverték

A Magyar Élelmiszerkönyv egyértelműen kimondja: legyen meg a 70 szem 1 kilogrammban, különben a termék nem minőségi. Ez azért különösen fontos, mert a boltokban és piacokon kimért szaloncukor esetén sokszor csak a súly alapján próbálják meggyőzni a vásárlót. Pedig hiába tűnik kedvezőnek az ár, ha közben kevesebb édességet kap ugyanannyi pénzért.

A szaloncukor bevonatának aránya sokat elárul a minőségről

Mit titkolnak a kereskedők? – A csomagolás és a darabszám trükkjei

Az elmúlt években a gyártók csökkentették az édességek súlyát, miközben az árak emelkedtek. Sok vásárló ennek ellenére még mindig azt hiszi, hogy „kilóra” mindig jobban jár.

A valóság ezzel szemben:

egyes kimért termékeknél senki nem közli , hány darabot kap;

a darabok gyakran nagyobbak, nehezebbek, így kevesebb szem jut 1 kg-ba ;

és ha nincs meg a 70 darab, akkor nem felel meg a szabványnak — vagyis Ön rossz üzletet köt.

A szabvány szerint a jelölésen kötelező lenne feltüntetni a minőségi paramétereket, így a bolt nem hivatkozhat arra, hogy „nem tudja”.

Szaloncukor: így nem tudják átverni

1. Ne higgyen elsőre az árnak

A legolcsóbb kilós szaloncukor lehet, hogy valójában jóval kevesebb darabot tartalmaz.

2. Kérdezzen rá határozottan a darabszámra

„Hány szem van egy kilóban?” – ez az egy kérdés máris jelzi, hogy tisztában van a jogaival.

3. Ellenőrizze a csomagolt termékeket is

A gyári csomagolás sokszor korrektebb darabszámot tartalmaz, mint a kimért változatok.

Miért fontos? – Mert a pénzéért teljes értéket érdemel

A szabvány célja, hogy Önt megvédje a megtévesztő kereskedőktől.

Ha a kilóra vásárolt szaloncukor kevesebb darabot tartalmaz, akkor nem csak „rossz vásárt csinált” —

hanem megsértették a vásárlói jogait is.

A karácsonyi szezon a trükközések időszaka, úgyhogy most különösen fontos, hogy résen legyen — és csak olyan édességet vigyen haza, amely valóban megéri az árát.

