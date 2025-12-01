Kilóra vett szaloncukrot? Ha ennél kevesebbet kap, akkor átverték

A Magyar Élelmiszerkönyv egyértelműen kimondja: legyen meg a 70 szem 1 kilogrammban, különben a termék nem minőségi. Ez azért különösen fontos, mert a boltokban és piacokon kimért szaloncukor esetén sokszor csak a súly alapján próbálják meggyőzni a vásárlót. Pedig hiába tűnik kedvezőnek az ár, ha közben kevesebb édességet kap ugyanannyi pénzért.
Mit titkolnak a kereskedők? – A csomagolás és a darabszám trükkjei
Az elmúlt években a gyártók csökkentették az édességek súlyát, miközben az árak emelkedtek. Sok vásárló ennek ellenére még mindig azt hiszi, hogy „kilóra” mindig jobban jár.
A valóság ezzel szemben:
- egyes kimért termékeknél senki nem közli, hány darabot kap;
- a darabok gyakran nagyobbak, nehezebbek, így kevesebb szem jut 1 kg-ba;
- és ha nincs meg a 70 darab, akkor nem felel meg a szabványnak — vagyis Ön rossz üzletet köt.
A szabvány szerint a jelölésen kötelező lenne feltüntetni a minőségi paramétereket, így a bolt nem hivatkozhat arra, hogy „nem tudja”.
Szaloncukor: így nem tudják átverni
1. Ne higgyen elsőre az árnak
A legolcsóbb kilós szaloncukor lehet, hogy valójában jóval kevesebb darabot tartalmaz.
2. Kérdezzen rá határozottan a darabszámra
„Hány szem van egy kilóban?” – ez az egy kérdés máris jelzi, hogy tisztában van a jogaival.
3. Ellenőrizze a csomagolt termékeket is
A gyári csomagolás sokszor korrektebb darabszámot tartalmaz, mint a kimért változatok.
Miért fontos? – Mert a pénzéért teljes értéket érdemel
A szabvány célja, hogy Önt megvédje a megtévesztő kereskedőktől.
Ha a kilóra vásárolt szaloncukor kevesebb darabot tartalmaz, akkor nem csak „rossz vásárt csinált” —
hanem megsértették a vásárlói jogait is.
A karácsonyi szezon a trükközések időszaka, úgyhogy most különösen fontos, hogy résen legyen — és csak olyan édességet vigyen haza, amely valóban megéri az árát.
A bejgli örök rejtélyei:
Egy másik karácsonyi édességnél, a bejglinél is vannak szigorú szabályok:
- Hagyományos értelemben csak az a sütemény nevezhető bejglinek, amely kelt tésztából készül, hosszúkás, spirálosan tekercselt, és a töltelék legalább a sütemény felét teszi ki.
- A szabályok szerint a bejgli tölteléktartalma legalább a termék felét kell kitegye. Ez a vásárlásnál is könnyen ellenőrizhető – csak meg kell nézni a címkét.
- A bejgli esetében az apró repedések teljesen természetesek – a hivatalos irányelvek szerint a felület legfeljebb 10 százalékán meg is jelenhetnek.