Kilóra vett szaloncukrot? Ha ennél kevesebbet kap, akkor átverték

32 perce
Olvasási idő: 5 perc
Sokan vásárolnak kimért édességet karácsony előtt, de kevesen tudják: ha 1 kilogramm szaloncukor kevesebb mint 70 szemet tartalmaz, akkor a fogyasztóvédelmi előírások szerint már nem felel meg a szabványnak. A szaloncukor darabszáma nem játék — és könnyen lehet, hogy Önnel is próbáltak trükközni.
szaloncukorkarácsonybejgliédesség

A Magyar Élelmiszerkönyv egyértelműen kimondja: legyen meg a 70 szem 1 kilogrammban, különben a termék nem minőségi. Ez azért különösen fontos, mert a boltokban és piacokon kimért szaloncukor esetén sokszor csak a súly alapján próbálják meggyőzni a vásárlót. Pedig hiába tűnik kedvezőnek az ár, ha közben kevesebb édességet kap ugyanannyi pénzért.

szaloncukor
A szaloncukor bevonatának aránya sokat elárul a minőségről
Fotó: szaloncukor.hu / Az Év Szaloncukra 

Mit titkolnak a kereskedők? – A csomagolás és a darabszám trükkjei

Az elmúlt években a gyártók csökkentették az édességek súlyát, miközben az árak emelkedtek. Sok vásárló ennek ellenére még mindig azt hiszi, hogy „kilóra” mindig jobban jár.

A valóság ezzel szemben:

  • egyes kimért termékeknél senki nem közli, hány darabot kap;
  • a darabok gyakran nagyobbak, nehezebbek, így kevesebb szem jut 1 kg-ba;
  • és ha nincs meg a 70 darab, akkor nem felel meg a szabványnak — vagyis Ön rossz üzletet köt.

A szabvány szerint a jelölésen kötelező lenne feltüntetni a minőségi paramétereket, így a bolt nem hivatkozhat arra, hogy „nem tudja”.

Szaloncukor: így nem tudják átverni

1. Ne higgyen elsőre az árnak

A legolcsóbb kilós szaloncukor lehet, hogy valójában jóval kevesebb darabot tartalmaz.

2. Kérdezzen rá határozottan a darabszámra

„Hány szem van egy kilóban?” – ez az egy kérdés máris jelzi, hogy tisztában van a jogaival.

3. Ellenőrizze a csomagolt termékeket is

A gyári csomagolás sokszor korrektebb darabszámot tartalmaz, mint a kimért változatok.

Miért fontos? – Mert a pénzéért teljes értéket érdemel

A szabvány célja, hogy Önt megvédje a megtévesztő kereskedőktől.
Ha a kilóra vásárolt szaloncukor kevesebb darabot tartalmaz, akkor nem csak „rossz vásárt csinált” —

hanem megsértették a vásárlói jogait is.

A karácsonyi szezon a trükközések időszaka, úgyhogy most különösen fontos, hogy résen legyen — és csak olyan édességet vigyen haza, amely valóban megéri az árát.

A bejgli örök rejtélyei:

Egy másik karácsonyi édességnél, a bejglinél is vannak szigorú szabályok: 

  • Hagyományos értelemben csak az a sütemény nevezhető bejglinek, amely kelt tésztából készül, hosszúkás, spirálosan tekercselt, és a töltelék legalább a sütemény felét teszi ki.
  • A szabályok szerint a bejgli tölteléktartalma legalább a termék felét kell kitegye. Ez a vásárlásnál is könnyen ellenőrizhető – csak meg kell nézni a címkét.
  • A bejgli esetében az apró repedések teljesen természetesek – a hivatalos irányelvek szerint a felület legfeljebb 10 százalékán meg is jelenhetnek.

 

