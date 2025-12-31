Lélegzetelállító szarvasrudli Zalában: közel száz vad vonult át az úttesten – videó

Ahogy az Origo is beszámolt róla, az országot bejárta egy felvétel, amelyen hatalmas szarvasrudli vonul át az úttesten Nógrád vármegyében. A látványos jelenet azonban nem egyedi: hasonló méretű csorda Zalában is lencsevégre került, erről egy olvasói videó jutott el a Zaol szerkesztőséghez.

Látványos szarvasvonulást filmeztek - Fotó: Mediaworks

A felvételt Kiss Melinda készítette karácsony napján, december 25-én, kora délután a Gellénháza és Sárhida közötti összekötő úton.

A videón jól látható, ahogy a deres, hófehér fák közül egymás után bukkannak elő a szarvasok, majd csoportosan rohannak át az úttesten.

Bár a teljes csorda nem fért rá a felvételre, a becslések szerint így is több tucatnyi, akár száz közeli vad mozgott együtt.

Szarvasveszély az utakon

Az Origo korábban is több alkalommal foglalkozott a szarvasállomány látványos téli vonulásával és az ebből fakadó közlekedési veszélyekkel. Zala vármegye különösen érintett, hiszen az ország egyik legerdősebb térsége, ahol a gímszarvasok nagy létszámban élnek.

A mostani videó egyszerre lenyűgöző és figyelmeztető: a szarvasrudli megjelenése különleges természeti élmény, ugyanakkor komoly veszélyforrás is az autósok számára. Korábban arról írtunk, hogy egy dróntól ijedtek meg a szarvasok.