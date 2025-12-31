Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez az öt népszerű ital súlyosan károsíthatja a veséket

Sport

Magyar válogatott játékos mehet Liverpoolba, de ennek nem örülne Szoboszlai

szarvas

Lélegzetelállító szarvasrudli Zalában: közel száz vad vonult át az úttesten – videó

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lenyűgöző természeti jelenséget kaptak lencsevégre Zalában, ahol hatalmas vadcsorda vonult át az úttesten a téli tájban. A szarvasrudli karácsony napján, a Gellénháza és Sárhida közötti úton bukkant fel, és több tucat állat együttes mozgása páratlan látványt nyújtott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szarvasZala vármegyeszarvasrudlivonulás

Ahogy az Origo is beszámolt róla, az országot bejárta egy felvétel, amelyen hatalmas szarvasrudli vonul át az úttesten Nógrád vármegyében. A látványos jelenet azonban nem egyedi: hasonló méretű csorda Zalában is lencsevégre került, erről egy olvasói videó jutott el a Zaol szerkesztőséghez.

szarvas
Látványos szarvasvonulást filmeztek - Fotó: Mediaworks

A felvételt Kiss Melinda készítette karácsony napján, december 25-én, kora délután a Gellénháza és Sárhida közötti összekötő úton. 

A videón jól látható, ahogy a deres, hófehér fák közül egymás után bukkannak elő a szarvasok, majd csoportosan rohannak át az úttesten.

 Bár a teljes csorda nem fért rá a felvételre, a becslések szerint így is több tucatnyi, akár száz közeli vad mozgott együtt.

Szarvasveszély az utakon

Az Origo korábban is több alkalommal foglalkozott a szarvasállomány látványos téli vonulásával és az ebből fakadó közlekedési veszélyekkel. Zala vármegye különösen érintett, hiszen az ország egyik legerdősebb térsége, ahol a gímszarvasok nagy létszámban élnek.

A mostani videó egyszerre lenyűgöző és figyelmeztető: a szarvasrudli megjelenése különleges természeti élmény, ugyanakkor komoly veszélyforrás is az autósok számára. Korábban arról írtunk, hogy egy dróntól ijedtek meg a szarvasok.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!