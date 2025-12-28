Ilyen hatalmas csapatot még ritkán látni Magyarországon – szarvasvonulás videón

A szarvasvonulás 2025 végén rendkívüli jelenettel hívta fel magára a figyelmet, amikor egy videó megörökítette, ahogy egy hatalmas szarvascsapat szervezetten kel át az úttesten. A látvány egyszerre lenyűgöző és figyelmeztető az autósok számára.

Szarvasvonulás – ritkán látható, hatalmas szarvasrudli vonult át szervezetten az úton Nógrádban, lenyűgöző és egyben veszélyes pillanatot teremtve.Fotó:Képernyőkép/István Attila Lászka

Szarvasvonulás – rendkívüli felvétel zárta az évet

A videó Vanyarc közelében, Nógrád megye egyik erdős útszakaszán készült. A felvételen mintegy 122 szarvas vonul át fegyelmezett rendben, a sort pedig egy hatalmas bika zárja. Ritka, szinte tankönyvi példája a nagylétszámú szarvasrudli mozgásának.

Mit kell tudni a decemberi szarvasvonulásról?

A decemberi szarvasvonulás fő okai a táplálékhiány, az időjárás és a nyugodtabb élőhelyek keresése. Ilyenkor gyakoribb a nagy csapatokban történő vonulás, mert az együtt mozgás biztonságot ad az állatoknak. Bár a bőgési időszak már véget ért, a bikák sokszor továbbra is a csapat közelében maradnak.

Fokozott veszély az utakon

A szarvasvonulás komoly közlekedésbiztonsági kockázat. A korai sötétedés, köd és csúszós utak miatt az erdős, mezőgazdasági területekhez közeli szakaszokon indokolt a lassabb haladás és a fokozott figyelem.

Dróntól ijedtek meg a szarvasok, veszélyes volt a vonulás - videó

Ugyanaz a pillanat Baranya megyéből, két eltérő szögből. Egy autóból és egy drónból is sikerült levideózni egy több száz fős szarvascsodát, ahogyan a mezőn vágtatnak. Egy drón ijesztetette meg az állatokat, ami így rendkívül veszélyes jelenetet eredményezett.