Ez elképesztő, emberi ürülék az utcán Szeged belvárosában – videó

Szeged egyik legforgalmasabb sétálóutcájában, a Kárász utcában az elmúlt napokban ismét szembesültek a járókelők azzal, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt: emberi ürülék borítja a járdát, néhol a padok környékén is.

Szeged belvárosa nem mindig a szebbik arcát mutatja

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A látvány, a fekália nemcsak a turistákat, hanem a helyieket is felháborítja. Többen számoltak be arról, hogy emberi ürülékbe léptek, volt, aki videót is készített – írja a Délmagyar. Sokan a közösségi médiában osztják meg tapasztalataikat, és sürgetik a városvezetést a gyors intézkedésre. Eddig nem sok sikerrel.

A probléma nem új Szegeden

Az érintett utcákon a turisták és a helyiek egyaránt dühösek, ami rávilágít arra, hogy a probléma nemcsak elszigetelt eset, hanem a közterek állapotát és a közbiztonságot is érinti. Az egyik olvasó szerint „nem lehet így sétálni, ez már a méltóság határát súrolja”.

A városlakók egyre hangosabban követelik, hogy a városvezetés végre lépjen, a hatóságok pedig gyorsan és hatékonyan intézkedjenek, biztosítva a tiszta és biztonságos köztereket.

Az is kiderült, hogy a probléma nem új, a honlap cikke szerint a nyáron is voltak már botrányok azért, mert emberi ürüléket találtak Szeged utcáin.