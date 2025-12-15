Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! Az ukránok példátlan támadást intéztek Oroszország ellen

szeged

Ez elképesztő, emberi ürülék az utcán Szeged belvárosában – videó

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Botrányos látvány fogadja a járókelőket az egyik legnagyobb magyar városban. Szeged belvárosában emberi ürülék borítja a Kárász utcát, a sétálókat sokkolva és felháborítva. A helyi lakók szerint a helyzet túlmutat a higiéniai problémán, a közbiztonságot és a város arculatát is veszélyezteti, valamint komoly közegészségügyi és köztisztasági problémára is rávilágít.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szegedproblémavárosvezetésürülékhigiénia

Szeged egyik legforgalmasabb sétálóutcájában, a Kárász utcában az elmúlt napokban ismét szembesültek a járókelők azzal, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt: emberi ürülék borítja a járdát, néhol a padok környékén is.

Szeged, 2025. november 13. A Szegedi Dóm 2025. november 13-án. Az épület nemzeti emlékhellyé nyilvánítását jelző emléktáblát ünnepélyes keretek között avatták fel Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében. MTI/Máthé Zoltán
Szeged belvárosa nem mindig a szebbik arcát mutatja
Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A látvány, a fekália nemcsak a turistákat, hanem a helyieket is felháborítja. Többen számoltak be arról, hogy emberi ürülékbe léptek, volt, aki videót is készített – írja a Délmagyar. Sokan a közösségi médiában osztják meg tapasztalataikat, és sürgetik a városvezetést a gyors intézkedésre. Eddig nem sok sikerrel.

A probléma nem új Szegeden

Az érintett utcákon a turisták és a helyiek egyaránt dühösek, ami rávilágít arra, hogy a probléma nemcsak elszigetelt eset, hanem a közterek állapotát és a közbiztonságot is érinti. Az egyik olvasó szerint „nem lehet így sétálni, ez már a méltóság határát súrolja”. 

A városlakók egyre hangosabban követelik, hogy a városvezetés végre lépjen, a hatóságok pedig gyorsan és hatékonyan intézkedjenek, biztosítva a tiszta és biztonságos köztereket. 

Az is kiderült, hogy a probléma nem új, a honlap cikke szerint a nyáron is voltak már botrányok azért, mert emberi ürüléket találtak Szeged utcáin.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!