Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

szellentés

Kiderült, kik szellentenek büdösebbet, a férfiak vagy a nők

2025. december 04. 19:03
Egy kutatás szerint bár a férfiak több gázt termelnek, a nők szellentése büdösebb, mert magasabb a hidrogén-szulfid (kénes) tartalma, ami az erős szag fő okozója. Itt a szellentésteszt eredménye.
A szellentésekkel kapcsolatban 1998-ban végeztek vizsgálatot, amelyben 16 ember gázmintáit elemezték műszeresen és „szagteszten” is – derül ki a New York Post cikkéből

A szellentések összehasonlításához gázmintákat elemeztek
A szellentés előnyei 

Érdekesség, hogy a nők által kibocsátott több hidrogén-szulfid egészségügyi előnyökkel is járhat: kis mennyiségben védi az agysejteket, és kutatások szerint lassíthatja vagy enyhítheti az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó folyamatokat, legalábbis állatkísérletek alapján.

