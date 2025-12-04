Kiderült, kik szellentenek büdösebbet, a férfiak vagy a nők

A szellentésekkel kapcsolatban 1998-ban végeztek vizsgálatot, amelyben 16 ember gázmintáit elemezték műszeresen és „szagteszten” is – derül ki a New York Post cikkéből.

A szellentések összehasonlításához gázmintákat elemeztek

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A szellentés előnyei

Érdekesség, hogy a nők által kibocsátott több hidrogén-szulfid egészségügyi előnyökkel is járhat: kis mennyiségben védi az agysejteket, és kutatások szerint lassíthatja vagy enyhítheti az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó folyamatokat, legalábbis állatkísérletek alapján.

