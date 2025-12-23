Itt a bejelentés: így alakul a szemétszállítás karácsony alatt

A közlemény szerint a kommunális és a szelektív szemétszállítás az ünnepnapokon is a megszokott menetrend alapján zajlik. A lakóknak tehát ugyanabban az időpontban kell kihelyezniük a hulladékgyűjtő edényeket, mint az év többi napján — pótnapokra és csúszásokra nem kell számítani.

Szemétszállítás karácsonykor Budapesten: kukásautó dolgozik az ünnepi időszakban a megszokott rend szerint Fotó: Nagy Béla

Mi tart zárva az ünnepek alatt?

Az ünnepi időszakban több kapcsolódó szolgáltatás szünetel:

a hulladékudvarok,

a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok,

a személyes ügyfélszolgálati irodák,

valamint a telefonos ügyfélszolgálat.

Ezek az egységek az ünnepeket követően a megszokott, adott napi munkarend szerint nyitnak meg újra.

Szemétszállítás karácsonykor — erre figyeljenek az ünnepek alatt

A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a megnövekedett ünnepi hulladékmennyiség ellenére is a szabályoknak megfelelően helyezzék ki az edényeket, és különösen ügyeljenek a szelektív gyűjtésre, mivel a szemétszállítás karácsonykor is zavartalanul zajlik.

Figyelem! Óriási büntetés jöhet, erre figyeljen a szemétszállításnál

Október 1-jétől új, szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon. A szemétszállítás során a kuka túltöltése, a fedél nyitva hagyása vagy a tiltott hulladék elhelyezése akár 20–30 ezer forintos bírságot is eredményezhet.

Megtudtuk, milyen változások lépnek életbe október 1-től a szemétszállításban

Október 1-jétől néhány új előírás vonatkozik a lomtalanításra Magyarországon. A szemétszállítás részeként mostantól új keretek között lehet megszabadulni a bizonyos hulladéktól.