Szenteste megáll az idő – ezért a legkülönlegesebb nap az évben

A hagyomány szerint szenteste napja, december 24-e böjti nap volt, amikor egészen az éjféli miséig nem fogyasztottak húst. A vacsora egyszerre volt szertartás és ünnep: a család közösen ült asztalhoz, az ételeknek pedig mind jelentésük volt. Az alma az összetartozást, a dió az egészséget, a mák a bőséget szimbolizálta.

Szenteste a legtöbb családban a meghittség a jellemző (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az együtt töltött idő teszi különlegessé a szentestét

A karácsonyi asztalra sok helyen egy plusz teríték is került, a hiedelem szerint az úton lévő, betérő vendégnek, vagy Jézusnak.

Magyarországon hagyományosan december 24-én érkeznek az ajándékok, szemben sok más országgal, ahol ez december 25-éhez kötődik. A feldíszített fa alá az angyal hozza az ajándékot, amelyet sok családban ma is csendes izgalom és titok övez.

A gyerekek számára ez a nap az év csúcspontja, de a felnőtteknek is különleges, ilyenkor mintha a rohanás egy estére megállna. A modern világban sok minden megváltozott, de a szenteste jelentősége megmaradt. Nem a tökéletes vacsora vagy a drága ajándék teszi különlegessé ezt a napot, hanem az együtt töltött idő, az emlékezés és az egymásra figyelés.

December 24-e emlékeztet arra, hogy az ünnep lényege nem a külsőségekben rejlik. Egy csendes este, egy közös vacsora vagy egy ölelés sokszor többet ér mindennél.

Szenteste az év azon ritka pillanata, amikor a család, a hagyomány és az emberi kapcsolatok kerülnek előtérbe.

A Csendes éj története

A világ legnépszerűbb karácsonyi éneke több mint 200 éve született Salzburg mellett. Az énekhez számtalan legenda fűződik.

Miért olyan fontos a szeretet, és nemcsak szenteste?

Aranyvasárnap gyújtjuk meg a negyedik gyertyát az adventi koszorún, amely a szeretetet szimbolizálja.