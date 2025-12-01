119 évvel ezelőtt nyitotta meg ünnepélyesen a kapuit a Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum épületének építkezése 1900-ban kezdődött, Albert Schickedanz és Herzog Fülöp tervei alapján, és hat éven át tartó munkával 1906-ra készült el az impozáns, eklektikus – neoreneszánsz és neoklasszicista elemeket ötvöző – palota a Hősök terén, ahol a műemlékegyüttes részeként Budapest világörökségi helyszíneihez tartozik.
Egy törvénynek köszönhető, hogy elkészült a Szépművészeti Múzeum
A múzeum létrejötte a Millennium Törvény (1896) eredménye volt, amely elrendelte a különböző nemesi, egyházi és magángyűjtemények egyesítését.
Ez a koncepció már a kezdetektől olyan intézményt célozott meg, amely nem csupán magyar, hanem nemzetközi művészeti értékeket is bemutat: a gyűjteményt az Esterházy, Jankovich, Ipolyi és más jelentős kollekciók adományai alapozták meg.
A múzeum története azonban nem volt mentes kihívásoktól: az első világháborút követő válságok, valamint a második világháború komoly károkat okoztak. Az épületet is érték bombatalálatok, a sérült műtárgyakat pedig a háború végén sietve szállították nyugatra. A szétválasztott magyar gyűjtemény (1957-ben a magyar festészet remekművei is külön helyet kaptak) csak 2018-ban tért vissza – az azóta lezajlott nagyszabású felújítás során helyezték vissza az eredeti kiállítási koncepciót.
Galériáért kattintson a képekre:
Ma a Szépművészeti Múzeum több mint 100 ezer műtárggyal büszkélkedik, és gyűjteménye az ókori Egyiptomtól a 18. századi európai festészetig ível. A 2018-as rekonstrukció után újra megnyitott állandó kiállításokban olyan nagy nevek művei láthatóak, mint Raffaello, Rembrandt, Monet vagy Velázquez. Ez az évforduló remek alkalom emlékeztetni arra, hogy a múzeum nem csak építészeti ékszer, hanem művészettörténeti kapocs is a múlt és a jövő között.
Ingyenes programok várják a látogatókat
A jubileum alkalmából egész nap ingyenes vagy kedvezményes tárlatvezetések várják a látogatókat az állandó gyűjteményben. A programok fókuszában most nem csupán a műalkotások állnak, hanem a múzeum saját története is: a résztvevők megismerhetik az épület megvalósításának kulisszatitkait, a 19. század végi művészetpolitikai törekvéseket, valamint azokat a jelentős magángyűjteményeket, amelyekből a Szépművészeti Múzeum mára Európa egyik meghatározó régiségtára lett.
Szépművészeti Múzeum: a világ egyik legnagyobb műkincsrablásának helyszíne
Nemrégiben elevenítettük fel az Origón, hogy 1983. novemberében az egész világot sokkolta egy budapesti műkincsrablás. A Szépművészeti Múzeumból egyetlen éjszaka alatt hét rendkívül értékes festményt loptak el – többek közt Raffaello Esterházy Madonnáját.
Baán László újabb öt évig vezeti a Szépművészeti Múzeumot
Tavaly nyáron számoltunk be arról az Origón, hogy újabb öt évre Baán László eddigi főigazgatót bízta meg a Szépművészeti Múzeum vezetésével Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter.