119 évvel ezelőtt nyitotta meg ünnepélyesen a kapuit a Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum épületének építkezése 1900-ban kezdődött, Albert Schickedanz és Herzog Fülöp tervei alapján, és hat éven át tartó munkával 1906-ra készült el az impozáns, eklektikus – neoreneszánsz és neoklasszicista elemeket ötvöző – palota a Hősök terén, ahol a műemlékegyüttes részeként Budapest világörökségi helyszíneihez tartozik.

Fotó: Fortepan/Lőrinczi Ákos / Fortepan/Lőrinczi Ákos

Egy törvénynek köszönhető, hogy elkészült a Szépművészeti Múzeum

A múzeum létrejötte a Millennium Törvény (1896) eredménye volt, amely elrendelte a különböző nemesi, egyházi és magángyűjtemények egyesítését.

Ez a koncepció már a kezdetektől olyan intézményt célozott meg, amely nem csupán magyar, hanem nemzetközi művészeti értékeket is bemutat: a gyűjteményt az Esterházy, Jankovich, Ipolyi és más jelentős kollekciók adományai alapozták meg.

A múzeum története azonban nem volt mentes kihívásoktól: az első világháborút követő válságok, valamint a második világháború komoly károkat okoztak. Az épületet is érték bombatalálatok, a sérült műtárgyakat pedig a háború végén sietve szállították nyugatra. A szétválasztott magyar gyűjtemény (1957-ben a magyar festészet remekművei is külön helyet kaptak) csak 2018-ban tért vissza – az azóta lezajlott nagyszabású felújítás során helyezték vissza az eredeti kiállítási koncepciót.

