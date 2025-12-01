Hírlevél

Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Szépművészeti Múzeum

119 évvel ezelőtt nyitotta meg ünnepélyesen a kapuit a Szépművészeti Múzeum

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
1906. december 1-jén, vagyis 119 évvel ezelőtt nyitotta meg ünnepélyesen a kapuit a Szépművészeti Múzeum. A budapesti eseményen I. Ferenc József osztrák császár és magyar király is részt vett.
Szépművészeti Múzeumművészetgyűjteményszobrászatfestészetjubileumkiállítás

A Szépművészeti Múzeum épületének építkezése 1900-ban kezdődött, Albert Schickedanz és Herzog Fülöp tervei alapján, és hat éven át tartó munkával 1906-ra készült el az impozáns, eklektikus – neoreneszánsz és neoklasszicista elemeket ötvöző – palota a Hősök terén, ahol a műemlékegyüttes részeként Budapest világörökségi helyszíneihez tartozik.

Galéria: A Szépművészeti Múzeum története képekben
1/17
1906, Budapest – Szépművészeti Múzeum a későbbi Hősök terén

Ma a Szépművészeti Múzeum több mint 100 ezer műtárggyal büszkélkedik, és gyűjteménye az ókori Egyiptomtól a 18. századi európai festészetig ível. A 2018-as rekonstrukció után újra megnyitott állandó kiállításokban olyan nagy nevek művei láthatóak, mint Raffaello, Rembrandt, Monet vagy Velázquez. Ez az évforduló remek alkalom emlékeztetni arra, hogy a múzeum nem csak építészeti ékszer, hanem művészettörténeti kapocs is a múlt és a jövő között.

Ingyenes programok várják a látogatókat

A jubileum alkalmából egész nap ingyenes vagy kedvezményes tárlatvezetések várják a látogatókat az állandó gyűjteményben. A programok fókuszában most nem csupán a műalkotások állnak, hanem a múzeum saját története is: a résztvevők megismerhetik az épület megvalósításának kulisszatitkait, a 19. század végi művészetpolitikai törekvéseket, valamint azokat a jelentős magángyűjteményeket, amelyekből a Szépművészeti Múzeum mára Európa egyik meghatározó régiségtára lett.

