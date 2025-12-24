Minden idők legnagyobb nyereménye várja – indul a Szilveszteri Szuperlottó!

A Szilveszteri Szuperlottó minden idők legnagyobb nyereményét kínálja az Ötöslottó játékosainak, amely soha nem látott összeggel csábítja a résztvevőket. A rendkívüli lehetőség automatikusan érinti az érvényes szelvényeket.

Szilveszteri Szuperlottó – rekordnyeremény várja az Ötöslottó sorsoláson

Rekordösszegű nyeremény a Szilveszteri Szuperlottón

Minden idők legnagyobb Ötöslottó-nyereménye várhat gazdára a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából. A Szilveszteri Szuperlottón akár 7 milliárd forintot is meg lehet nyerni, amennyiben a főnyeremény egyetlen szelvényen talál gazdára.

Automatikus részvétel az Ötöslottón

A sorsoláson automatikusan részt vesz minden olyan Ötöslottó-szelvény, amely a megadott időpontra érvényes. A játékosoknak így nincs más dolguk, mint gondoskodni arról, hogy időben feladják szelvényüket, és reménykedjenek a rekordösszegű nyereményben.

Mikor lesz a sorsolás?

A Szilveszteri Szuperlottó sorsolását 2026. január 1-jén, 0:20-kor tartják, amelyet a Duna Televízió élőben közvetít. Az új év első perceiben így akár egy új milliárdos is születhet Magyarországon.

A szelvény feladásának módjáról további információk a bet.szerencsejatek.hu oldalán tájékozódhat.

Hihetetlen! Telitalálat a Hatoslottón – nem is akármilyen számokkal

Hatalmas siker! Valakinek sikerült elvinnie októberben elvinnie a Hatoslottó főnyereményét, ezzel több mint 900 millió forinttal gazdagodott a szerencsés játékos.

c