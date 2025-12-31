Ön ünnepel, ők remegnek – így élik meg a kedvencek a szilveszteri tűzijátékot

Budapesten az Orpheus Állatvédő Egyesület és a Rex Alapítvány közösen hívta fel a figyelmet arra, hogy a szilveszteri tűzijáték időszaka minden évben kiemelten veszélyes a házi kedvencek számára. A szervezetek szerint az erős zajhatások és fényvillanások miatt sok állat menekülni próbál, ami gyakran sérülésekhez vagy elkóborláshoz vezet – írja az MTI.

Sokan nem gondolnak erre: a szilveszteri tűzijáték rejtett veszélyei a kedvencekre

Fotó: Dina Nasyrova / Pexels

Miért veszélyes a petárdázás az állatokra?

A hangos robbanások hatására a macskák és kutyák pánikreakciót mutathatnak. Előfordulhat, hogy a kutyák átugranak a kerítéseken vagy kitépik magukat a pórázból, míg a megijedt macskák védekezésből akár harapással is reagálhatnak. Az állatvédők szerint ezek az esetek sokszor egyszerű óvintézkedésekkel megelőzhetők.

Szilveszteri tűzijáték idején ezt javasolják a szakemberek

Az állatvédő szervezetek az alábbi óvintézkedések betartását ajánlják:

Ne vigyék ki a háziállatokat petárdázás vagy tűzijáték közelébe.

Szilveszter éjjelén ne hagyják felügyelet nélkül a kedvenceket.

Biztosítsanak számukra csendes, az utcai zajoktól elszigetelt helyet.

Ellenőrizzék a kerítéseket, kapukat, mert a pánikba esett állatok a legkisebb réseken is kiszökhetnek.

Használjanak nyakörvre akasztható bilétát, amelyen szerepel a gazda elérhetősége.

Gondoskodjanak a mikrochip naprakész regisztrációjáról.

Félősebb állatok esetén kérjék ki állatorvos tanácsát nyugtató készítményekkel kapcsolatban.

A sétáltatások során pórázon, fokozott óvatossággal vigyék ki a kutyákat.

Mit tegyen, ha elkóborol a háziállat?

Az állatvédők azt tanácsolják, hogy eltűnés esetén érdemes a sinter.hu oldalon tájékozódni a környéken működő ebrendészetekről és állatvédő szervezetekről. A Rex Kutyaotthon Alapítvány idén is külön kennelsort biztosít az elkóborolt állatok számára az újpesti Rex Állatszigeten.

