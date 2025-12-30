Szomszédok: ezért volt több egy egyszerű tévésorozatnál

1999. december 30-án vetítették a Szomszédok utolsó epizódját, ezzel tizenkét év után véget ért Magyarország leghosszabb ideig futó teleregénye. A sorozat 1987. május 7. indult és volt része több mint 6 millió ember életének, hiszen kéthetente csütörtökönként ennyien ültek le a tévé elé, hogy nyomon követhessék a gazdagrétiek mindennapjait. S habár az utolsó epizód óta felnőtt egy teljesen új generáció, a sorozat mégis népszerű maradt az elmúlt években is.

A Szomszédok utolsó epizódját 1999. december 30-án vetítették - Fotó: Fortepan / Rádió és Televízió Újság

Valós társadalmi problémák a Szomszédokban

A Szomszédok nem csupán egy sorozat volt: heti rendszerességgel tükröt tartott a társadalom elé, és olyan témákat dolgozott fel, amelyek a nézők mindennapjait is meghatározták.

A mintegy 13 év alatt 331 epizód készült el, amelyet az elmúlt 20 évben is rendszeresen ismételtek a televízióban, ma már persze a retró, kicsit megmosolyogtató részeként.

A Szomszédok indulásától kezdve tudatosan vállalta, hogy a rendszerváltás körüli Magyarország hétköznapi gondjait jeleníti meg. A történetszálak rendszeresen reflektáltak olyan jelenségekre, amelyek a nézők saját életében is jelen voltak.

A kilencvenes évek elején a sorozat több szereplő sorsán keresztül mutatta be az állásvesztés bizonytalanságát, a gyárbezárások következményeit és az újrakezdés nehézségeit. Ezek a történetek különösen erősen rezonáltak egy olyan időszakban, amikor Magyarországon tömegesen szűntek meg munkahelyek.

A Szomszédok nyíltan beszélt a házassági válságokról, a válás társadalmi és érzelmi következményeiről, valamint a mozaikcsaládok kialakulásáról. A sorozat nem idealizálta a családi életet, hanem annak törékenységét is megmutatta.

A sorozat helyszíne, a budapesti Gazdagrét, messze túlmutatott egy egyszerű lakótelepen. A panelházak világa az „átlagmagyar” életformát jelképezte: kiszámítható mindennapok, szomszédsági konfliktusok, apró örömök és lassan változó sorsok.

A fél magyar színészi szakma megjelent a sorozatban

Korábban írtuk, hogy a sorozatban több tucat magyar színész fordult meg a 13 év alatt.

A Takács család szereplőit Komlós Juci, Zenthe Ferenc, Fehér Anna, a Mágenheim család szereplőit Kulka János, Frajt Edit, Ábel Anita, Csűrös Karola, a Vágási család szereplőit Nemcsák Károly, Ivancsics Ilona formálta meg. De főszereplő volt még Palócz László, Trokán Péter, Máriáss József, Koltai János, valamint Raksányi Gellért.

Mellékszereplőként feltűnt többek között Pásztor Erzsi, Székhelyi József, Hámori Ildikó, Liptai Claudia, Barbinek Péter, Schell Judit vagy Németh Kristóf, vagy éppen olyan színészek is, mint Szabó Sándor vagy Sinkó László.