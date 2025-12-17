Tudatos kismamák és családbarát szemlélet alakítja át a modern szülészetet

A szülés korábban elsősorban orvosi eseménynek számított, ma azonban egyre inkább családi élménnyé válik. A szülőszobák hangulata átalakult: intimebb, nyugodtabb környezetet biztosítanak, ahol az édesapa jelenléte már természetesnek számít, és egyre nagyobb szerepet kap a választott szülésznő, valamint a dúla támogatása is. Dr. Gerencsér Géza, a Liv Duna Medical Center szülészeti és nőgyógyászati osztályának vezetője szerint a cél az, hogy a család együtt élhesse meg a születés pillanatait, ne csupán szemlélője legyen a folyamatnak.

A modern szülészet célja ma már nem pusztán a komplikációk elkerülése, hanem az is, hogy a szülés valódi, pozitív élmény legyen az édesanya és a család számára. Foto: Liv Duna Medical Center

Ez a szemlélet különösen a magánegészségügyi ellátásban vált meghatározóvá, ahol több idő, tér és rugalmasság jut a kismamák egyéni igényeire. A szakmai gyakorlatban is jelentős változások történtek. A bizonyítékalapú orvoslás térnyerése számos, korábban rutinszerű beavatkozást háttérbe szorított. Ma már alapelv, hogy csak indokolt esetben történjen orvosi beavatkozás, és a természetes szülés támogatása kerüljön előtérbe.

A kötelező gátmetszés megszűnése, a beavatkozások számának csökkentése és a folyamat tiszteletben tartása mind azt szolgálják, hogy a szülés a lehető legbiztonságosabb és legkíméletesebb legyen az anya és a baba számára.

Technológiai fejlődés és új lehetőségek

A császármetszés technikája is sokat fejlődött: a korszerű műtéti eljárások kevésbé terhelik a szervezetet, gyorsabb felépülést tesznek lehetővé, és csökkentik a szövődmények kockázatát. Emellett a Liv Duna Medical Center szülészetén is alkalmazzák a 24 órás „rooming-in” rendszert, amely lehetővé teszi, hogy az édesanya a nap minden percét újszülöttjével tölthesse, valamint kiemelt szerepet kapott az úgynevezett „aranyóra” is, amikor a baba közvetlenül a születés után az anyára kerül, és az első két órát közös megfigyelésben, meghitt környezetben töltik.

Ez az időszak nemcsak érzelmileg meghatározó, hanem a kötődés és az alkalmazkodás szempontjából is kiemelkedő jelentőségű.

Tudatosabb kismamák, közös döntések a szülészeten

Dr. Gerencsér Géza tapasztalatai szerint a kismamák ma már sokkal tudatosabbak. Szülési tervet készítenek, tájékozódnak, kérdeznek, és aktív résztvevői szeretnének lenni a döntéseknek. Ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy a sok elérhető információ közül hiteles, szakmailag megalapozott forrásokra támaszkodjanak.