Itt a szuperinfluenza, de miért hívják így?

Az idei szezonban egyre több szakember figyelmeztet arra, hogy a szuperinfluenza szokatlan sebességgel, és erősebben terjed. A szuperinfluenza azért kapta ezt a nevet, mert jóval agresszívebben viselkedik, mint a megszokott szezonális influenzatörzsek – írja a DailyMail.

A szuperinfluenza terjedése miatt sok rendelő megtelt: az idei mutált vírust erősebb tünetek és gyorsabb fertőzés jellemzi. Fotó:Illusztráció/Unplash

Miért „szuper” a szuperinfluenza?

A szakértők szerint az idei vírus olyan mértékben átalakult, mutált változat, hogy több ponton is eltér a korábbi influenzáktól, és emiatt nehezebb megfékezni a terjedését. A mostani szezon így az utóbbi évek egyik legkeményebb időszakává vált.

1. Erősebb és tovább tartó tüneteket okoz

A magas láz, makacs köhögés, extrém fáradtság és hosszan elhúzódó gyengeség sok betegnél több mint egy hétig fennáll. Ez jóval erőteljesebb lefolyás, mint amit az előző években tapasztaltak.

2. Rendkívül gyorsan terjed, különösen a gyerekek körében

Iskolákból és óvodákból azt jelzik, hogy a vírus néhány nap alatt teljes közösségeket dönt le. A gyors terjedés nagyobb fertőzési hullámot indít el családokon és munkahelyeken belül is.

3. A szezon egy hónappal korábban kezdődött

Az első nagyobb esetszám-emelkedés már akkor megindult, amikor még nem számítottak influenzára. A korai indulás miatt az ellátórendszer hamarabb került terhelés alá.

4. A megváltozott, mutált H3N2-változat könnyebben elkerüli a meglévő immunvédelmet

Az új alváltozat olyan módosulásokat hordoz, amelyek miatt több ember betegszik meg akkor is, ha korábban már találkozott influenzával vagy oltást kapott. Ez nagymértékben hozzájárul az esetszámok ugrásszerű növekedéséhez.

5. Több kórházi ellátást igényel, mint az előző években

A kórházak beszámolói szerint az idei szezonban a betegfelvétel drámaian nőtt. Nem feltétlenül azért, mert a vírus halálosabb, hanem mert egyszerre sokkal több embert dönt ágynak, így a rendszer gyorsabban telítődik.

Miért terjedt el a „szuperinfluenza” elnevezés?

A kifejezés azért vált népszerűvé, mert egyszerűen fogalmazza meg az idei helyzet lényegét:

szupergyors terjedés

szupererős tünetek

szuperkorai szezon

szupermagas esetszám

Bár nem hivatalos szakmai megnevezés, nagyon pontosan írja le azt a rendkívül intenzív influenzaszezont, amely sok országban rekordokat dönt és komoly társadalmi-egészségügyi következményekkel jár.

