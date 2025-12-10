Mi az a szuperinfluenza, és miért veszélyes?

Az utóbbi hetekben Európa-szerte felütötte fejét egy olyan influenzatörzs, amit sok helyen szuperinfluenzaként emlegetnek. A köznyelvben elterjed elnevezés arra utal, hogy a vírus rendkívül fertőző és nagyon gyorsan terjed – írja az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC).

A szuperinfluenza a H3N2 agresszívan terjedő variánsa, amely korai és súlyosabb járványt okoz Európában (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A most domináns vírus az H3N2 K alcsoport. A vírus sokaknál súlyos tüneteket okoz, és megnőtt a kórházi kezelést igénylő esetek aránya is.

Miért súlyosabb a szuperinfluenza?

A H3N2 alvariánsa könnyebben és gyorsabban terjed. Ennek oka részben a vírus mutációja, részben pedig az, hogy sokaknak alacsonyabb immunitása. Az elmúlt évek zárásai, maszkviselései miatt az emberek kevésbé találkoztak influenzavírusokkal.

Több országban a kórházak már kritikus állapotot jelentettek, az Egyesült Királyságban intenzív osztályok és sürgősségi részlegek vannak túlterhelve. A kórházi felvételek számának emelkedése miatt már ismét ajánlásokat adtak ki, és egyes iskolák bezártak – írja a Guardian.

Az országok többségében az influenza jelentkezése jóval korábban kezdődött idén, mint ahogy megszoktuk.

A trend nem csak Nyugat-Európában figyelhető meg. Több országban, köztük hazánkban is nő az akut légúti fertőzések és influenzaszerű megbetegedések száma.

A Népegészségügyi Intézet adatai szerint 2025 őszén többszörösére nőtt az influenzaszerű és akut légúti fertőzésekkel orvoshoz fordulók száma. Bár nem minden megbetegedés hátterében bizonyított a H3N2 törzs, a tendencia aggasztó: a korábbi évekhez képest jelentősen korábban és tömegesebben jelennek meg a megbetegedések.

Vészjelzést adtak ki! – Kórházak omlanak össze a terhelés alatt: kitört a járvány!

Európa-szerte terjed az úgynevezett „szuperinfluenza”, és a helyzet egyre súlyosabbá válik. A szakértők szerint az influenza idei szezonja rekordot dönthet, miközben kórházak jelentenek kritikus állapotot, iskolák zárnak be, és több országban újra megjelentek a maszkviselési ajánlások.

Házi gyógymód influenza ellen?

A köhögés, torokfájás és orrdugulás rengeteg ember mindennapjait megnehezíti az őszi-téli időszakban, arra azonban talán kevesen gondolnak, hogy nem kell azonnal gyógyszertárba rohanni. Szakértők szerint az influenza tüneteit természetes módszerekkel is enyhíthetjük.



