Rendkívüli

Sport

járvány

Mi az a szuperinfluenza, és miért veszélyes?

Rekordgyorsasággal nő az influenzás megbetegedések száma, miközben a kórházak egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. A szakértők szerint az idei szezonban a terjedés középpontjában a szuperinfluenza áll, amely a szokásosnál korábban és intenzívebben fertőz.
Az utóbbi hetekben Európa-szerte felütötte fejét egy olyan influenzatörzs, amit sok helyen szuperinfluenzaként emlegetnek. A köznyelvben elterjed elnevezés arra utal, hogy a vírus rendkívül fertőző és nagyon gyorsan terjed – írja az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)

A szuperinfluenza a H3N2 agresszívan terjedő variánsa, amely korai és súlyosabb járványt okoz Európában.
A szuperinfluenza a H3N2 agresszívan terjedő variánsa, amely korai és súlyosabb járványt okoz Európában (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A most domináns vírus az H3N2 K alcsoport. A vírus sokaknál súlyos tüneteket okoz, és megnőtt a kórházi kezelést igénylő esetek aránya is. 

Miért súlyosabb a szuperinfluenza? 

A H3N2 alvariánsa könnyebben és gyorsabban terjed. Ennek oka részben a vírus mutációja, részben pedig az, hogy sokaknak alacsonyabb immunitása. Az elmúlt évek zárásai, maszkviselései miatt az emberek kevésbé találkoztak influenzavírusokkal. 

Több országban a kórházak már kritikus állapotot jelentettek, az Egyesült Királyságban intenzív osztályok és sürgősségi részlegek vannak túlterhelve. A kórházi felvételek számának emelkedése miatt már ismét ajánlásokat adtak ki, és egyes iskolák bezártak – írja a Guardian

Az országok többségében az influenza jelentkezése jóval korábban kezdődött idén, mint ahogy megszoktuk. 

A trend nem csak Nyugat-Európában figyelhető meg. Több országban, köztük hazánkban is nő az akut légúti fertőzések és influenzaszerű megbetegedések száma. 

A Népegészségügyi Intézet adatai szerint 2025 őszén többszörösére nőtt az influenzaszerű és akut légúti fertőzésekkel orvoshoz fordulók száma. Bár nem minden megbetegedés hátterében bizonyított a H3N2 törzs, a tendencia aggasztó: a korábbi évekhez képest jelentősen korábban és tömegesebben jelennek meg a megbetegedések. 

