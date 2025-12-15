Életet menthet, mégis kevesen élnek a lehetőséggel

A statisztikák szerint Magyarországon az ingyenes szűrővizsgálatokon való részvétel messze elmarad az OECD-országok átlagától. Különösen alacsony a részvétel a mammográfiai vizsgálaton, a vastagbélszűrésen és a méhnyakszűrésen, ami komoly veszélyt jelent, hiszen a korai felismerés életmentő lehet – írja a Feol.

A statisztikák szerint Magyarországon az ingyenes szűrővizsgálatokon való részvétel messze elmarad az OECD-országok átlagától.

Fotó: Unsplash

Elmarad az átlagtól a magyarok szűrővizsgálatokon való részvétele

Az 50–69 éves nők mindössze 30 százaléka vesz részt mammográfiás szűrésen, míg a skandináv országokban ez az arány 80 százalék fölött van. Méhnyakszűrés esetén hazánkban 26százalék a részvétel, a vastagbélszűrés részvételi aránya pedig csupán 3 százalék.

A WHO és más kutatások szerint a hosszú távú egészségi állapot 40 százalékban az életmód és a megelőző intézkedések, például a szűrővizsgálatok függvénye. Ezért a szakemberek hangsúlyozzák a hozzáférés könnyebbé tételét: a szűrőbuszok, szűrőkamionok, egyszerű online időpontfoglalás és motiváló kampányok mind segíthetnek növelni a részvételt.

Megvan a főbűnös: ezért terjed járványszerűen a vastagbélrák

A vastagbélrák világszerte egyre több fiatal felnőttet érint. Miközben az idősebb korosztályban a szűrések miatt lassan csökken az esetek száma, az 50 év alattiaknál ellenkező folyamat figyelhető meg. A kutatók ezért elkezdték alaposabban vizsgálni, hogyan befolyásolja a modern étrend a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.

200 gyermek született rákot okozó génnel egy rossz spermadonor miatt

Egy spermadonor, aki nem tudta, hogy egy súlyos, rákot okozó genetikai mutációt hordoz, legalább 197 gyermeket nemzett Európa-szerte – derült ki egy átfogó vizsgálatból. A mutáció a TP53 génhez kapcsolódik, amely kulcsszerepet játszik a sejtek rákos átalakulásának megelőzésében.