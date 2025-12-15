Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos üzenetet küldött a közelgő brüsszeli csúcsról

Gyász

Két magyar áldozata is van az ausztráliai terrortámadásnak

statisztika

Életet menthet, mégis kevesen élnek a lehetőséggel

20 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarországon sokan még mindig kerülik a szűrővizsgálatokat, pedig ez életveszélyes következményekkel is járhat. A szűrővizsgálatok elmaradása komoly kockázatot jelent például a daganatos és szív-érrendszeri betegségek korai felismerésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
statisztikaegészségkorai felismerésszűrővizsgálat

A statisztikák szerint Magyarországon az ingyenes szűrővizsgálatokon való részvétel messze elmarad az OECD-országok átlagától. Különösen alacsony a részvétel a mammográfiai vizsgálaton, a vastagbélszűrésen és a méhnyakszűrésen, ami komoly veszélyt jelent, hiszen a korai felismerés életmentő lehet – írja a Feol. 

A statisztikák szerint Magyarországon az ingyenes szűrővizsgálatokon való részvétel messze elmarad az OECD-országok átlagától.
A statisztikák szerint Magyarországon az ingyenes szűrővizsgálatokon való részvétel messze elmarad az OECD-országok átlagától.
Fotó: Unsplash

Elmarad az átlagtól a magyarok szűrővizsgálatokon való részvétele

Az 50–69 éves nők mindössze 30 százaléka vesz részt mammográfiás szűrésen, míg a skandináv országokban ez az arány 80 százalék fölött van. Méhnyakszűrés esetén hazánkban 26százalék a részvétel, a vastagbélszűrés részvételi aránya pedig csupán 3 százalék. 

A WHO és más kutatások szerint a hosszú távú egészségi állapot 40 százalékban az életmód és a megelőző intézkedések, például a szűrővizsgálatok függvénye. Ezért a szakemberek hangsúlyozzák a hozzáférés könnyebbé tételét: a szűrőbuszok, szűrőkamionok, egyszerű online időpontfoglalás és motiváló kampányok mind segíthetnek növelni a részvételt. 

Megvan a főbűnös: ezért terjed járványszerűen a vastagbélrák

A vastagbélrák világszerte egyre több fiatal felnőttet érint. Miközben az idősebb korosztályban a szűrések miatt lassan csökken az esetek száma, az 50 év alattiaknál ellenkező folyamat figyelhető meg. A kutatók ezért elkezdték alaposabban vizsgálni, hogyan befolyásolja a modern étrend a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.

200 gyermek született rákot okozó génnel egy rossz spermadonor miatt

Egy spermadonor, aki nem tudta, hogy egy súlyos, rákot okozó genetikai mutációt hordoz, legalább 197 gyermeket nemzett Európa-szerte – derült ki egy átfogó vizsgálatból. A mutáció a TP53 génhez kapcsolódik, amely kulcsszerepet játszik a sejtek rákos átalakulásának megelőzésében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!