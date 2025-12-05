Hírlevél
Budán garázdálkodik az állatkertből megszökött madár, a lakosság segítségét kérik

21 órája
Olvasási idő: 3 perc
A napokban két tarvarjú jutott ki a fővárosi állatkert röpdéjéből. Az egyiket még az állatkert területén sikerült elkapni, a másik tarvarjú azonban kirepült, és azóta szabadon járja Budát.
szökött állatokkeresésállatkert

A Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-bejegyzésében az áll, hogy a különleges, veszélyeztetett madár egy 38 egyedből álló kolónia tagja. A tarvarjú teljesen veszélytelen az emberekre, így aggodalomra nincs ok. A faj egykor Európa-szerte elterjedt volt, és korábban a Kárpát-medencében is előfordult. 

A tarvarjú veszélyeztetett madár – Fotó: Facebook
A tarvarjú veszélyeztetett madár
Fotó: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert 

Segítséget kérnek a tarvarjú megtalálásához 

A Fővárosi Állat- és Növénykert évek óta részt vesz a faj visszatelepítésében, több tucat náluk kikelt madarat engedtek már szabadon ausztriai és spanyolországi programok részeként.

A szakemberek kérik a budapestiek segítségét. Aki látja a szökött madarat, hívja a 06-30/877-9081-es számot.

