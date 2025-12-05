Budán garázdálkodik az állatkertből megszökött madár, a lakosság segítségét kérik

A Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-bejegyzésében az áll, hogy a különleges, veszélyeztetett madár egy 38 egyedből álló kolónia tagja. A tarvarjú teljesen veszélytelen az emberekre, így aggodalomra nincs ok. A faj egykor Európa-szerte elterjedt volt, és korábban a Kárpát-medencében is előfordult.

A tarvarjú veszélyeztetett madár

Fotó: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert

Segítséget kérnek a tarvarjú megtalálásához

A Fővárosi Állat- és Növénykert évek óta részt vesz a faj visszatelepítésében, több tucat náluk kikelt madarat engedtek már szabadon ausztriai és spanyolországi programok részeként.

A szakemberek kérik a budapestiek segítségét. Aki látja a szökött madarat, hívja a 06-30/877-9081-es számot.

Vadkutya került életveszélybe

A Fővárosi Állat- és Növénykert november elején felháborodva tette közzé, hogy ismeretlen tettes veszélyeztette az ott élő vadkutyák életét, mivel a kifutójukba bedobott műanyag frizbit már megrágták és feltehetően nyeltek is belőle.

Több ezer állatot mentettek 2024-ben

Tavaly 127 faj 2606 egyedét mentették meg a Fővárosi Állat- és Növénykert vadállatmentői. Az állatok legnagyobb része madár volt.