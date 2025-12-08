Megvan a döntés, melyik taxikkal utazhatunk ezentúl a reptérre

A budapesti repülőtér — az utasforgalom növekedése miatt — 2025-től 2030-ig szóló szerződésre írt ki tendert a reptéri taxis fuvarozás biztosítására. A pályázat eredményeképp a hagyományos szolgáltató, a Főtaxi — amely több mint egy évtizede működik a repülőtéri személyszállításban — ismét elnyerte a jogot a taxi-szolgáltatás működtetésére. Ugyanakkor újdonságként az Uber magyarországi partnere, az F Mobilitás Kft. is bekerült a nyertesek közé, így hivatalosan is az Uber platformja jelenik meg a reptéri fuvarpiacon.

Megvan a döntés: Főtaxi marad, de belép az Uber is a reptéri taxi-piacra

Fotó: Shutterstock

A tender célja az volt, hogy a rekordot döntő utasforgalmat megbízhatóan, magas színvonalon, megfelelő kapacitással tudják kiszolgálni. Az új rendszerben a Főtaxi továbbra is a megszokott terminál előtti felvételi pontot használja, míg az Uber-alapú szolgáltatás digitális és app-alapú alternatívát nyújt.

Mit jelent ez az utasoknak?

Több opció, nagyobb választék – eddig a reptéri taxiút leginkább a Főtaxira korlátozódott; mostantól az Uber appján keresztül is rendelhető fuvar a reptér és a város között.

– eddig a reptéri taxiút leginkább a Főtaxira korlátozódott; mostantól az Uber appján keresztül is rendelhető fuvar a reptér és a város között. Kényelmi és digitális újítások – az Uber-platformra épülő fuvaroknál appos rendeléssel, valós idejű követéssel, könnyebb fizetéssel lehet számolni; a Főtaxi pedig továbbra is stabil, helyi tapasztalattal működik.

– az Uber-platformra épülő fuvaroknál appos rendeléssel, valós idejű követéssel, könnyebb fizetéssel lehet számolni; a Főtaxi pedig továbbra is stabil, helyi tapasztalattal működik. Fenntarthatóságra és modernizálásra való törekvés – a Főtaxi flottájában nő az elektromos járművek aránya; az Uber-partner pedig digitális útvonal-optimalizálás révén igyekszik energiát és időt takarítani.

– a Főtaxi flottájában nő az elektromos járművek aránya; az Uber-partner pedig digitális útvonal-optimalizálás révén igyekszik energiát és időt takarítani. Gyorsabb, kiszámíthatóbb reptéri kijutás Budapestre vagy onnan tovább – a kombinált rendszer segíthet a csúcsidőszakokban és a megnövekedett utasforgalom kezelésében.

Mi változik a régi taxirendszerhez képest?

Korábban a reptéri taxizás túlnyomórészt egy szereplőre támaszkodott: a Főtaxi volt a reptér hivatalos fuvarozója. Most viszont a rendszer diverzifikálódik — a verseny és a választási lehetőség növekszik. Ez egyúttal nyomást jelent a szolgáltatóknak: magas színvonal, megbízhatóság és hatékonyság kell ahhoz, hogy mindkét partner versenyképes maradjon.