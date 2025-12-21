Elege van a szürkületből, a sötétségből? Akkor van egy jó hírünk

A téli napforduló jelenségében kimondatlanul is ott lapul valami sajátos misztikum. Nem véletlen, hogy évezredeken át kultúrák és vallások építettek köré szertartásokat. Ha azonban a romantikán túl a csillagászati valóságra figyelünk, kiderül: mindössze egyetlen pillanatról van szó, amikor a Nap és a Föld pályájának viszonya elér egy szélső értéket. E röpke momentum azonban az egész bolygó életét befolyásolja – a nappalok hosszát, a fény mennyiségét, sőt még a hangulatunkat, lelkiállapotunkat is – hívta fel a figylemet az Egészségkalauz.

Ma van a téli napforduló, ilyenkor a Nap a Föld forgástengelyének dőlése miatt a lehető legalacsonyabb ponton jár az északi félteke égboltján – Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Mit nevezünk téli napfordulónak?

A napforduló az az időpont, amikor a Nap a Föld forgástengelyének dőlése miatt a lehető legalacsonyabb ponton jár az északi félteke égboltján, ilyenkor érkezik el a tél asztrológiai kezdete: ez a téli napforduló. Ilyenkor a nappal a legrövidebb, az éjszaka pedig a leghosszabb. A déli féltekén ennek épp az ellenkezője történik: ott ekkor tetőznek a nappali órák.

A jelenség azért tűnik különlegesnek, mert a napforduló előtti és utáni napokban a Nap délben szinte ugyanazon a magasságon „áll meg” – innen ered a „nap-forduló” kifejezés is. A fény visszatérése már a napfordulót követő naptól elkezdődik. A nappalok lassan hosszabbodni kezdenek, ami sokak hangulatára is jótékonyan hat. Nem véletlen, hogy több pszichológiai kutatás is bizonyítja: a fényhiány befolyásolja a bioritmust, az alvást és a közérzetet.

Mikor lesz a téli napforduló 2025-ben?

2025-ben december 21-én, pontosan 18:03-kor köszönt ránk az év legrövidebb napja. Ez a dátum időnként egy napot eltolódhat – különösen szökőévek után –, ezért figyelhetünk meg néha december 22-i dátumot is. A nagyon hosszú távú előrejelzések pedig még izgalmasabbak: 2080-ban például már december 20-án várható a napforduló, míg 2303-ban december 23-ra tolódik át.

Ősi hiedelmek a napfordulóról

A régi időkben a természethez kötődő népek nem csupán megfigyelték a Nap járását, hanem mély jelentést is tulajdonítottak neki. A téli napforduló a fordulat, az újjászületés és a fény visszatérésének ünnepe volt. A magyar néphagyományokban is éltek különféle jóslatok:

Ha a napforduló napja derült volt, hosszú, kemény télre számítottak.

Ha borult idő érkezett, korai tavaszt jósoltak.

A napfordulós fagy bőséges termést ígért.

A szeles, zord idő havas, viharos telet vetített előre.

Ezeket a hiedelmeket ma inkább folklórként értelmezzük, hiszen a modern meteorológia jóval megbízhatóbb támpontot kínál. De abban kétségkívül van valami léleksimogató, hogy évszázadokon át generációk egész sora figyelte ugyanazt a napot, ugyanazt a déli fényívet, ugyanazt a változást a természetben.