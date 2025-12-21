Hírlevél
Elege van a szürkületből, a sötétségből? Akkor van egy jó hírünk

21 perce
Olvasási idő: 12 perc
Elege van a szürkületből, a sötétségből? Lesz még rosszabb, jön a téli napforduló, vagyis az év legsötétebb napja. Vajon mit üzen nekünk, és milyen hatással van a szervezetünkre ez a különleges pillanat?
A téli napforduló jelenségében kimondatlanul is ott lapul valami sajátos misztikum. Nem véletlen, hogy évezredeken át kultúrák és vallások építettek köré szertartásokat. Ha azonban a romantikán túl a csillagászati valóságra figyelünk, kiderül: mindössze egyetlen pillanatról van szó, amikor a Nap és a Föld pályájának viszonya elér egy szélső értéket. E röpke momentum azonban az egész bolygó életét befolyásolja – a nappalok hosszát, a fény mennyiségét, sőt még a hangulatunkat, lelkiállapotunkat is – hívta fel a figylemet az Egészségkalauz.

téli napforduló
Ma van a téli napforduló, ilyenkor a Nap a Föld forgástengelyének dőlése miatt a lehető legalacsonyabb ponton jár az északi félteke égboltján – Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Mit nevezünk téli napfordulónak?

A napforduló az az időpont, amikor a Nap a Föld forgástengelyének dőlése miatt a lehető legalacsonyabb ponton jár az északi félteke égboltján, ilyenkor érkezik el a tél asztrológiai kezdete: ez a téli napforduló. Ilyenkor a nappal a legrövidebb, az éjszaka pedig a leghosszabb. A déli féltekén ennek épp az ellenkezője történik: ott ekkor tetőznek a nappali órák.

A jelenség azért tűnik különlegesnek, mert a napforduló előtti és utáni napokban a Nap délben szinte ugyanazon a magasságon „áll meg” – innen ered a „nap-forduló” kifejezés is. A fény visszatérése már a napfordulót követő naptól elkezdődik. A nappalok lassan hosszabbodni kezdenek, ami sokak hangulatára is jótékonyan hat. Nem véletlen, hogy több pszichológiai kutatás is bizonyítja: a fényhiány befolyásolja a bioritmust, az alvást és a közérzetet.

Mikor lesz a téli napforduló 2025-ben?

2025-ben december 21-én, pontosan 18:03-kor köszönt ránk az év legrövidebb napja. Ez a dátum időnként egy napot eltolódhat – különösen szökőévek után –, ezért figyelhetünk meg néha december 22-i dátumot is. A nagyon hosszú távú előrejelzések pedig még izgalmasabbak: 2080-ban például már december 20-án várható a napforduló, míg 2303-ban december 23-ra tolódik át.

Ősi hiedelmek a napfordulóról

A régi időkben a természethez kötődő népek nem csupán megfigyelték a Nap járását, hanem mély jelentést is tulajdonítottak neki. A téli napforduló a fordulat, az újjászületés és a fény visszatérésének ünnepe volt. A magyar néphagyományokban is éltek különféle jóslatok:

  • Ha a napforduló napja derült volt, hosszú, kemény télre számítottak.
  • Ha borult idő érkezett, korai tavaszt jósoltak.
  • A napfordulós fagy bőséges termést ígért.
  • A szeles, zord idő havas, viharos telet vetített előre.

Ezeket a hiedelmeket ma inkább folklórként értelmezzük, hiszen a modern meteorológia jóval megbízhatóbb támpontot kínál. De abban kétségkívül van valami léleksimogató, hogy évszázadokon át generációk egész sora figyelte ugyanazt a napot, ugyanazt a déli fényívet, ugyanazt a változást a természetben.

Milyen hatással van a szervezetünkre a téli napforduló?

A napforduló környékén a nappalok érik el legrövidebb hosszúságukat, és ez önmagában elég ahhoz, hogy erőteljes biológiai reakciókat váltson ki. A szervezet ugyanis a fényt tekinti az egyik legfontosabb „jelzőrendszernek”: ehhez igazítja hormontermelését, alvás-ébrenlét ciklusát, anyagcseréjét és még a hangulatát is.

1. A cirkadián ritmus lassú „felébredése”

A téli napforduló előtt a kevés fény miatt a szervezet belső órája hajlamos lassulni. A nappalok rövidülése erősen „téli üzemmódba” kapcsolja a testet. Ahogy azonban a napforduló után a fény mennyisége növekedni kezd, az agy – különösen a hipotalamusz – fokozatosan újrahangolja a ritmust.

Ez a folyamat gyakran együtt jár:

  • reggeli ébredési nehézségekkel,
  • nappali fáradtsággal,
  • késztetéssel, hogy többet aludjunk.

A napfordulót követő hetekben sokan érzik úgy, hogy végre „könnyebb a reggel”.

2. Hormonális hatások: melatonin és szerotonin

A fényhiány nemcsak a hangulatot, hanem hormonjainkat is átírja.

  • Melatonin: a sötétségben termelődő alváshormon szintje télen jóval magasabb. Ez magyarázza a fokozott álmosságot, lassabb reakciókat, és azt a benyomást, hogy „mintha minden nehezebben menne”. A napforduló után, amikor a nappalok hosszabbodni kezdenek, a melatoninszint lassan csökken.
  • Szerotonin: a hangulathoz kötődő neurotranszmitter télen gyakran alacsonyabb szinten áll. Ez hozzájárulhat a kedvetlenséghez, levertséghez vagy a téli depresszióhoz. A fény visszatérése szerotoninfokozó hatású, így sokan érzik magukat energikusabbnak január végétől.

3. Energiaigény és anyagcsere változásai

A szervezet a sötétebb hónapokban ösztönösen energiatakarékosabb üzemmódra áll át. Ez többféleképpen is érzékelhető:

  • fokozott étvágy, különösen szénhidrátokra,
  • lassuló anyagcsere,
  • hízásra való nagyobb hajlam,
  • fázékonyság.

A napforduló utáni fényemelkedés ezt a „téli lassulást” apránként visszafordítja. Kutatások szerint a szervezet energiafelhasználása már néhány héttel később alkalmazkodik a több fényhez.

4. Hangulat és pszichés működés

A fényhiány miatti biológiai változások közvetlenül hatnak az érzelmekre. A napforduló környékén sokan tapasztalják:

  • a téli melankóliát,
  • motiválatlanságot,
  • alvászavart,
  • ingerlékenységet.

Ez nem gyengeség, hanem teljesen természetes reakció a fényhiányra. A napforduló azonban fordulópont: bár január elején még nem érzékeljük látványosan a hosszabb nappalokat, a szervezet már „észreveszi”, és reagál.

5. Az immunrendszer működése is változik

Kevesen tudják, de a fényhiány az immunrendszert is befolyásolja. Télen gyakrabban betegszünk meg, mert:

  • alacsonyabb D-vitamin-szinttel élünk,
  • a szerotoninszint csökkenése gyengítheti az immunválaszt,
  • a melatonin magas szintje átrendezheti az immunsejtek aktivitását.

A napforduló utáni fényfokozódás – ha lassan is – segít stabilizálni az immunrendszer működését.

6. A napforduló mint pszichológiai fordulópont

A fény visszatérésének tudata sokak számára lelki megkönnyebbülést hoz. A modern pszichológia ezt „reményhatásnak” nevezi: amikor tudjuk, hogy valami javulni fog, a szervezetünk stressz-szintje is csökken. Ezért érezzük a téli napforduló után gyakran azt a csendes felszabadultságot, hogy „most már tényleg túl vagyunk az év legsötétebb napján”.

