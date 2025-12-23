Termékvisszahívás a Lidlben — ha ilyet vett, azonnal vigye vissza

A termék visszahívás során a Lidl Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közreműködésével azonnal megtette a szükséges lépéseket. Az érintett tételeket kivonták a forgalomból, és megkezdték a vásárlóknál lévő termékek visszagyűjtését is.
A hatóság folyamatosan ellenőrzi a vállalat intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.
Miért fontos a termék visszahívás?
Az érintett baktérium különösen veszélyes lehet várandós nőkre, idősekre és legyengült védekezőképességű emberekre. A termék visszahívás célja a megbetegedések megelőzése és a fogyasztók egészségének védelme.
Mit tegyenek a vásárlók?
- A terméket ne fogyasszák el
- Vigyék vissza bármely Lidl üzletbe
- A vételárat blokk nélkül is visszatérítik
Termékvisszahívás: mérgező lehet a népszerű fagyasztott gyümölcs
Súlyos élelmiszerbiztonsági problémára derült fény egy népszerű fagyasztott termékkel kapcsolatban. A hatóságok azonnal felléptek a magyar fogyaszók védelmében, és elrendelték az érintett árucikk visszahívását. Érdemes most azonnal ellenőrizni a mélyhűtőket, a szennyezett eper fogyasztása ugyanis kockázatos lehet.