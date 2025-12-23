Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Letartóztatták Greta Thunberget

Hallotta?

Az Európai Bizottság alelnökének már papírja van arról, hogy hazudik

Lidl

Termékvisszahívás a Lidlben — ha ilyet vett, azonnal vigye vissza

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Lidl Magyarország Kft. termékbiztonsági figyelmeztetést adott ki egy tejtermék kapcsán.A termék visszahívás oka, hogy a Pilos Bryndza juh- és tehéntejből készült, 125 grammos kiszerelésű termék esetében nem zárható ki egy egészségre veszélyes baktérium jelenléte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lidlnemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóságtermék

A termék visszahívás során a Lidl Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közreműködésével azonnal megtette a szükséges lépéseket. Az érintett tételeket kivonták a forgalomból, és megkezdték a vásárlóknál lévő termékek visszagyűjtését is.

Az érintett Bryndza — termék visszahívás
Az érintett Bryndza — termék visszahívás
Forrás: NKFH

A hatóság folyamatosan ellenőrzi a vállalat intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.

Miért fontos a termék visszahívás?

Az érintett baktérium különösen veszélyes lehet várandós nőkre, idősekre és legyengült védekezőképességű emberekre. A termék visszahívás célja a megbetegedések megelőzése és a fogyasztók egészségének védelme.

Mit tegyenek a vásárlók?

  • A terméket ne fogyasszák el
  • Vigyék vissza bármely Lidl üzletbe
  • A vételárat blokk nélkül is visszatérítik

Termékvisszahívás: mérgező lehet a népszerű fagyasztott gyümölcs

Súlyos élelmiszerbiztonsági problémára derült fény egy népszerű fagyasztott termékkel kapcsolatban. A hatóságok azonnal felléptek a magyar fogyaszók védelmében, és elrendelték az érintett árucikk visszahívását. Érdemes most azonnal ellenőrizni a mélyhűtőket, a szennyezett eper fogyasztása ugyanis kockázatos lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!