Termékvisszahívás a Lidlben — ha ilyet vett, azonnal vigye vissza

A termék visszahívás során a Lidl Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közreműködésével azonnal megtette a szükséges lépéseket. Az érintett tételeket kivonták a forgalomból, és megkezdték a vásárlóknál lévő termékek visszagyűjtését is.

Az érintett Bryndza — termék visszahívás

Forrás: NKFH

A hatóság folyamatosan ellenőrzi a vállalat intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.

Miért fontos a termék visszahívás?

Az érintett baktérium különösen veszélyes lehet várandós nőkre, idősekre és legyengült védekezőképességű emberekre. A termék visszahívás célja a megbetegedések megelőzése és a fogyasztók egészségének védelme.

Mit tegyenek a vásárlók?

A terméket ne fogyasszák el

Vigyék vissza bármely Lidl üzletbe

A vételárat blokk nélkül is visszatérítik

