Illegálisan tartott tigrist mentettek Budapesten

A Fővárosi Állat- és Növénykert közlése alapján arra lehet következtetni, hogy a tigris korábban lakossági környezetben volt elhelyezve.

A tigris feltehetően nem megfelelő környezetből került az állatkertbe

Fotó: VISHAL BHATNAGAR / NurPhoto

Miért jelent kockázatot egy tigris nem megfelelő tartása?

Az állatkert hangsúlyozza, hogy egy ilyen ragadozó otthoni tartása nemcsak törvénybe ütközik, hanem súlyos kockázatot hordoz a környezetre nézve. A szakemberek szerint az eset jól példázza, miért van szükség gyors beavatkozásra, amikor felmerül az egzotikus állatok nem megfelelő tartásának gyanúja. A most gondozásba vett tigris megfelelő ellátása kizárólag olyan intézményben biztosítható, ahol erre felkészült csapat áll rendelkezésre.

