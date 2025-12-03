Hírlevél

Diplomácia

Ciki! Macront rajtakapták, amint megpróbálta tönkretenni Wittkoff moszkvai látogatását

Illegálisan tartott tigrist mentettek Budapesten

tigriskölyök

Illegálisan tartott tigrist mentettek Budapesten

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Fővárosi Állat- és Növénykert szakembereit a készenléti rendőrség riasztotta egy különösen érzékeny ügyben, amely egy fiatal nagyragadozóval kapcsolatos. A tigris feltehetően olyan körülmények közül került elő, amelyek indokolták a hatóságok beavatkozását. A főigazgató és főállatorvos, dr. Sós Endre irányításával az állatkert csapata azonnal megkezdte az állat ellátását, miközben a nyomozás részleteit továbbra is a hatóságok vizsgálják.
A Fővárosi Állat- és Növénykert közlése alapján arra lehet következtetni, hogy a tigris korábban lakossági környezetben volt elhelyezve.

A tigris feltehetően nem megfelelő környezetből került az állatkertbe
A tigris feltehetően nem megfelelő környezetből került az állatkertbe - Illusztráció
Fotó: VISHAL BHATNAGAR / NurPhoto

Miért jelent kockázatot egy tigris nem megfelelő tartása?

Az állatkert hangsúlyozza, hogy egy ilyen ragadozó otthoni tartása nemcsak törvénybe ütközik, hanem súlyos kockázatot hordoz a környezetre nézve. A szakemberek szerint az eset jól példázza, miért van szükség gyors beavatkozásra, amikor felmerül az egzotikus állatok nem megfelelő tartásának gyanúja. A most gondozásba vett tigris megfelelő ellátása kizárólag olyan intézményben biztosítható, ahol erre felkészült csapat áll rendelkezésre.

