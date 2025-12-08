Medvék mellé költözik a tiszafüredi drograzzián talált tigris

Múlt hét szerdán az állatkert posztolta, hogy a Készenléti Rendőrség riasztotta őket egy gyerek tigris miatt. Később kiderült, hogy az állatot egy tiszafüredi házban foglalták le, ahol kábítószer-ügyben nyomozott a hatóság. A kistigris az általános vizsgálat után megkapta a korának megfelelő kombinált védőoltást, és a súlyát is ellenőrizték: 11 kilót mutatott a mérleg, vagyis a bekerülése óta már két kilót hízott, adott hírt a hirado.hu.

A cuki tigris a tervek szerint a tavasztól új kifutót kap a Veresegyházi Medveotthonban – Fotó: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert

Új kifutót kap a tigris a Veresegyházi Medveotthonban

A kistigris további sorsáról Dr. Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója így nyilatkozott:

Fontos fejlemény, hogy a Veresegyházi Medveotthon, a veresegyházi és a tiszafüredi önkormányzat, valamint az állatkert természetvédelmi alapítványa, a Magyar Madármentők Alapítvány anyagilag hozzájárul ahhoz, hogy a kistigris Veresegyházán új kifutót kapjon.

A nagyragadozó várhatóan márciusban költözik új otthonába, addig a karantén letöltése után a budapesti állatkert India-házában láthatja majd a nagyközönség: várhatóan az év végétől-jövő év elejétől lesz ott megtekinthető.

Tigris a tanyán: különleges fogás a tiszafüredi razzián

Különleges feladat várt a budapesti állatkert munkatársaira, akiket a Készenléti Rendőrség riasztott egy vadállat befogására. Az eseményről készült videóval együtt számolt be az intézmény közösségi oldalán arról, hogy az illegálisan tartott tigrist sikeresen elfogták és kivizsgálták, számoltunk be róla mi is az Origón.

