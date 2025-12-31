Egyre több cég használ mesterséges intelligenciát a toborzásban, de emberi kontroll nélkül ez komoly kockázat lehet

Bár az automatizáció jelentősen gyorsítja és olcsóbbá teszi a toborzást, HR-szakértők arra figyelmeztetnek: megfelelő szabályozás és emberi felügyelet nélkül az AI torz, igazságtalan döntéseket is hozhat, figyelmeztet a jobinfo.hu.

Egyre több cég használja a mesterséges intelligencia segítségét a toborzási folyamat során – Fotó: pexels.com

A toborzás során az algoritmus már azelőtt dönt, hogy ember látná a pályázatot

A legtöbb álláskereső ma már úgy jelentkezik pozíciókra, hogy a jelentkezése először nem HR-eshez, hanem egy szoftverhez kerül. Ezek a rendszerek kulcsszavak, végzettségek, tapasztalatok és mintázatok alapján értékelik az önéletrajzokat, és pillanatok alatt kiszűrik azokat, akik „nem illenek” az adott álláshoz. Ez hatékony megoldás lehet nagy volumenű jelentkezésnél, ugyanakkor teljesen átláthatatlanná teheti a folyamatot a jelöltek számára.

A HR-szakértők egyik legnagyobb aggodalma az algoritmikus elfogultság. Az AI-rendszerek jellemzően korábbi toborzási adatokból tanulnak, vagyis abból, hogyan döntöttek emberek a múltban. Ha ezek a döntések tudatosan vagy tudattalanul bizonyos neveket, háttereket, iskolákat vagy megfogalmazásokat részesítettek előnyben, az algoritmus ugyanezt a mintát fogja továbbvinni. Így az AI akaratlanul is újratermelheti a diszkriminációt, még akkor is, ha a szándék éppen az objektivitás lenne.

A jogi felelősség továbbra is a munkáltatóé

Magyarországon és az Európai Unióban a munkáltatók kötelesek biztosítani, hogy a kiválasztási folyamat diszkriminációmentes legyen. Ez akkor is igaz, ha a döntést részben vagy egészben automatizált rendszer támogatja. Az AI használata nem mentesít a jogi felelősség alól, ezért a HR szerepe kulcsfontosságú abban, hogy az alkalmazott eszközök megfeleljenek az egyenlő bánásmód elvének, és ne sértsenek védett tulajdonságokat, például életkort, nemet vagy etnikai hovatartozást.

A kiválasztás későbbi szakaszaiban az AI szerepe jóval kisebb. Bár egyes cégek már kísérleteznek előre rögzített videóinterjúk automatizált elemzésével, a végső döntések többségét továbbra is emberek hozzák meg. Ennek oka egyszerű: a mesterséges intelligencia még nem képes megbízhatóan értelmezni az árnyalt kommunikációt, a nonverbális jeleket és a személyes benyomásokat, amelyek egy interjú során kulcsfontosságúak.