Tökéletes ajándékötlet zenekedvelők számára: itt az MRME utalvány!

OROSZ-EST
A koncert első műsorszámában a csodálatos Rimszkij-Korszakov-operát idézi meg a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Héja Domonkos, az MRME főzeneigazgatójának vezényletével, míg Mihai Damian, a román bariton előadásában a 19. század egyik legeredetibb dalciklusa, Muszorgszkij A halál dalai és táncai hangzik el. További információ
ANGOL KARMESTER, ANGOL SZERZŐK
A brit karmester, Howard Williams az angol zenetörténet elmúlt bő háromszáz évéből válogatva állította össze a koncert műsorát. A hangverseny egyik különlegessége a skót James MacMillan műve, melyet maga II. Erzsébet királynő rendelt. A művet világszerte több millióan hallgatták, amikor a Westminster apátság templomában felcsendült. További információ
A VILÁG EGYIK LEGJOBB FURULYAMŰVÉSZE
Erik Bosgraaf a világ egyik legkiválóbb és zenei utazásokra leginkább nyitott furulya-játékosa budapesti koncertjén a négy lipcsei aspiráns – Telemann, Bach, Graupner és Fasch – műveiből válogat. Az esten a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kiváló művészeit szólójátékaikon keresztül is megismerheti a közönség! További információ
BEETHOVEN-EST
A zeneirodalom egyik legnagyobb alakja előtt tisztelgünk a Héja Domonkos által vezényelt koncerten, ahol fiatal, magyar tehetségek - Stark János Mátyás hegedűn, Devich Gergely csellón és Ránki Fülöp zongorán - csatlakoznak a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarához. További információ
KLARINÉT ÉS SZIMFÓNIA
Weber f-moll versenyműve a mai napig a hangszer repertoárjának egyik ékköve, melyet Szepesi János kiváló klarinétjátéka tesz majd emlékezetessé a koncerten. Az est második részében Riccardo Frizza, az MRME tiszteletbeli karmestere, a schuberti életmű egyik legnagyobb csodáját, a zeneszerző halála után megtalált C-dúr szimfóniát vezényli. További információ
KURTÁG 100
Kurtág György kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerző, zongoraművész és kamarazene-tanár 2026-ban ünnepli 100. születésnapját. Az MRME Bartók és Stravinsky remekművekkel, továbbá a szerző saját darabjaival köszönti a művészt: Kurtág egy olyan Bartók által gyűjtött román nyelvű kolinda-szöveget és dallamot dolgozott fel kantátájában, mely a Nap és a Hold, fivér és nővér szerelmét beszéli el. További információ
LÁNG DOROTTYA OPERAÉNEKESNŐ AZ MRME KONCERTJÉN
Mahler legnagyobb lélegzetű zenekari kompozíciója, a 3. szimfónia ez alkalommal a Müpa csodálatos hangversenytermében várja a közönséget. A koncertprogram pompás dimenzióit a megjelenítendő tárgy indokolja, mely nem más, mint maga a mindenség és a lélekként felfogott természet. További információ
RÓMÁBA KALAUZOL MINKET AZ OLASZ KARMESTER ÉS AZ OLASZ SZÓLISTA
A Riccardo Frizza vezényelte koncerten a mester Giuseppe Martucci zongoraversenye és a tanítványa, Ottorino Respighi nevezetes Róma-trilógiája hangzik el. Előbbit Federico Colli, a Salzburgi Mozart Verseny (2011) és a Leeds-i Nemzetközi Zongoraverseny (2012) első helyezettje szólaltatja meg. További információ
