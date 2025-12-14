Tökéletes ajándékötlet zenekedvelők számára: itt az MRME utalvány!

Forrás: Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME) / Fotó: Vörös Attila

Egy praktikus ajándék, mely mégis személyes és felejthetetlen. Az mrme.jegy.hu/gift oldalon váltott ajándékkártyával több mint 50 koncert közül választhatnak a zenekedvelők. Az utalvány egy évig felhasználható a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek eseményeire, és beváltható a legkülönfélébb koncertekre. Íme néhány zenei utazás, melyre az ajándékutalvánnyal rendelkezők jegyet válthatnak.

OROSZ-EST

A koncert első műsorszámában a csodálatos Rimszkij-Korszakov-operát idézi meg a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Héja Domonkos, az MRME főzeneigazgatójának vezényletével, míg Mihai Damian, a román bariton előadásában a 19. század egyik legeredetibb dalciklusa, Muszorgszkij A halál dalai és táncai hangzik el. További információ

ANGOL KARMESTER, ANGOL SZERZŐK

A brit karmester, Howard Williams az angol zenetörténet elmúlt bő háromszáz évéből válogatva állította össze a koncert műsorát. A hangverseny egyik különlegessége a skót James MacMillan műve, melyet maga II. Erzsébet királynő rendelt. A művet világszerte több millióan hallgatták, amikor a Westminster apátság templomában felcsendült. További információ

A VILÁG EGYIK LEGJOBB FURULYAMŰVÉSZE

Erik Bosgraaf a világ egyik legkiválóbb és zenei utazásokra leginkább nyitott furulya-játékosa budapesti koncertjén a négy lipcsei aspiráns – Telemann, Bach, Graupner és Fasch – műveiből válogat. Az esten a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kiváló művészeit szólójátékaikon keresztül is megismerheti a közönség! További információ

Erik Bosgraaf / Fotó: Marco Borggreve, Forrás: Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME)

BEETHOVEN-EST

A zeneirodalom egyik legnagyobb alakja előtt tisztelgünk a Héja Domonkos által vezényelt koncerten, ahol fiatal, magyar tehetségek - Stark János Mátyás hegedűn, Devich Gergely csellón és Ránki Fülöp zongorán - csatlakoznak a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarához. További információ

Forgó Eszter Márta, Tőkési Emese, Endrődiné Kiss Edit Márta, László Borbála / Fotó: Nyirő Simon, Forrás: Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME)

KLARINÉT ÉS SZIMFÓNIA

Weber f-moll versenyműve a mai napig a hangszer repertoárjának egyik ékköve, melyet Szepesi János kiváló klarinétjátéka tesz majd emlékezetessé a koncerten. Az est második részében Riccardo Frizza, az MRME tiszteletbeli karmestere, a schuberti életmű egyik legnagyobb csodáját, a zeneszerző halála után megtalált C-dúr szimfóniát vezényli. További információ