Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
pr cikk

Tökéletes ajándékötlet zenekedvelők számára: itt az MRME utalvány!

50 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ajándékozzon klasszikus zenei utazást: a Magyar Rádió Művészeti Együttesei garantáltan felemelő koncertjei 2026-ban is nagyszerű élményt nyújtanak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pr cikkMagyar Rádió Művészeti Együttesajándék
Forrás: Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME) / Fotó: Vörös Attila

Egy praktikus ajándék, mely mégis személyes és felejthetetlen. Az mrme.jegy.hu/gift oldalon váltott ajándékkártyával több mint 50 koncert közül választhatnak a zenekedvelők. Az utalvány egy évig felhasználható a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek eseményeire, és beváltható a legkülönfélébb koncertekre. Íme néhány zenei utazás, melyre az ajándékutalvánnyal rendelkezők jegyet válthatnak.

OROSZ-EST 

A koncert első műsorszámában a csodálatos Rimszkij-Korszakov-operát idézi meg a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Héja Domonkos, az MRME főzeneigazgatójának vezényletével, míg Mihai Damian, a román bariton előadásában a 19. század egyik legeredetibb dalciklusa, Muszorgszkij A halál dalai és táncai hangzik el. További információ

ANGOL KARMESTER, ANGOL SZERZŐK

A brit karmester, Howard Williams az angol zenetörténet elmúlt bő háromszáz évéből válogatva állította össze a koncert műsorát. A hangverseny egyik különlegessége a skót James MacMillan műve, melyet maga II. Erzsébet királynő rendelt. A művet világszerte több millióan hallgatták, amikor a Westminster apátság templomában felcsendült. További információ

A VILÁG EGYIK LEGJOBB FURULYAMŰVÉSZE

Erik Bosgraaf a világ egyik legkiválóbb és zenei utazásokra leginkább nyitott furulya-játékosa budapesti koncertjén a négy lipcsei aspiráns – Telemann, Bach, Graupner és Fasch – műveiből válogat. Az esten a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kiváló művészeit szólójátékaikon keresztül is megismerheti a közönség! További információ

Erik Bosgraaf Photo: Marco Borggreve
Erik Bosgraaf / Fotó: Marco Borggreve, Forrás: Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME)

BEETHOVEN-EST

A zeneirodalom egyik legnagyobb alakja előtt tisztelgünk a Héja Domonkos által vezényelt koncerten, ahol fiatal, magyar tehetségek - Stark János Mátyás hegedűn, Devich Gergely csellón és Ránki Fülöp zongorán - csatlakoznak a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarához. További információ

Forgó Eszter Márta, Tőkési Emese, Endrődiné Kiss Edit Márta, László Borbála / Fotó: Nyirő Simon, Forrás: Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME)

KLARINÉT ÉS SZIMFÓNIA

Weber f-moll versenyműve a mai napig a hangszer repertoárjának egyik ékköve, melyet Szepesi János kiváló klarinétjátéka tesz majd emlékezetessé a koncerten. Az est második részében Riccardo Frizza, az MRME tiszteletbeli karmestere, a schuberti életmű egyik legnagyobb csodáját, a zeneszerző halála után megtalált C-dúr szimfóniát vezényli. További információ 

KURTÁG 100

Kurtág György kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerző, zongoraművész és kamarazene-tanár 2026-ban ünnepli 100. születésnapját. Az MRME Bartók és Stravinsky remekművekkel, továbbá a szerző saját darabjaival köszönti a művészt: Kurtág egy olyan Bartók által gyűjtött román nyelvű kolinda-szöveget és dallamot dolgozott fel kantátájában, mely a Nap és a Hold, fivér és nővér szerelmét beszéli el. További információ

LÁNG DOROTTYA OPERAÉNEKESNŐ AZ MRME KONCERTJÉN

Mahler legnagyobb lélegzetű zenekari kompozíciója, a 3. szimfónia ez alkalommal a Müpa csodálatos hangversenytermében várja a közönséget. A koncertprogram pompás dimenzióit a megjelenítendő tárgy indokolja, mely nem más, mint maga a mindenség és a lélekként felfogott természet. További információ

RÓMÁBA KALAUZOL MINKET AZ OLASZ KARMESTER ÉS AZ OLASZ SZÓLISTA 

A Riccardo Frizza vezényelte koncerten a mester Giuseppe Martucci zongoraversenye és a tanítványa, Ottorino Respighi nevezetes Róma-trilógiája hangzik el. Előbbit Federico Colli, a Salzburgi Mozart Verseny (2011) és a Leeds-i Nemzetközi Zongoraverseny (2012) első helyezettje szólaltatja meg. További információ

Az MRME ajándékutalvány elérhető az mrme.jegy.hu/gift oldalon 5.000 / 10.000 / 15.000 / 20.000 forintos összegekben.

Forrás: Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME) / Fotó: Vörös Attila

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!