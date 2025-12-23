Így készül a klasszikus töltött káposzta

A töltelék elkészítése az első és talán legfontosabb lépés. A rizst alaposan megmossuk, majd összekeverjük a darált sertéshússal, az apróra vágott vöröshagymával és fokhagymával. Sóval, borssal és pirospaprikával ízesítjük, végül óvatos mozdulatokkal egynemű masszává gyúrjuk. A töltött káposzta fűszerezésénél érdemes ízlés szerint eljárni, hiszen ettől kapja meg a töltelék a jellegzetes, otthonos ízét – írja a Mindmegette.

Töltött káposzta

Fotó: Unsplash

Sokak szerint a töltött káposzta felmelegítve a legjobb

A savanyú káposztát szükség esetén kimossuk, majd a levelekbe adagoljuk a tölteléket, és szorosan felgöngyöljük. A megmaradt káposztaleveleket nem dobjuk ki, hanem feldarabolva a lábas aljára kerülnek, a megmosott füstölt bordaszéllel együtt. Erre rétegezzük a töltött káposztákat, majd annyi vízzel öntjük fel, hogy éppen ellepje. A tetejére néhány nagyobb káposztalevél kerül, amelyek védik a töltelékeket főzés közben.

A káposztát lassú tűzön felforraljuk, majd körülbelül 70–80 percig főzzük, attól függően, milyen húsból készült a töltelék. Amikor megpuhult, elkészítjük a klasszikus rántást: kevés olajon megpirítjuk a lisztet, lehúzzuk a tűzről, pirospaprikát adunk hozzá, majd két evőkanál tejföllel gazdagítjuk. A káposzta levéből fokozatosan keverünk hozzá, hogy ne csomósodjon, végül az egészet visszaöntjük az ételhez, és összeforraljuk.

Az elkészült töltött káposzta igazi arcát tejföllel megkoronázva és friss kenyérrel tálalva mutatja meg. Másnap felmelegítve sokak szerint még finomabb, de ritkán marad belőle. Ez az étel nemcsak jóllakat, hanem emlékeket is felidéz: ünnepeket, családi összejöveteleket és a régi idők ízeit.

Töltött káposzta (klasszikus változat)

Hozzávalók:

A töltelékhez:

50 dkg darált sertéshús

10–12 dkg rizs

1 közepes fej vöröshagyma

2–3 gerezd fokhagyma

só ízlés szerint

őrölt fekete bors

1 teáskanál őrölt pirospaprika

A káposztához:

1 nagy fej savanyú káposzta (levelekre szedve)

a megmaradt káposztalevelek felaprítva

30–40 dkg füstölt bordaszél vagy füstölt hús

A főzéshez:

víz (annyi, hogy ellepje)

A rántáshoz:

2 evőkanál olaj vagy zsír

1 evőkanál liszt

1 teáskanál pirospaprika

2 evőkanál tejföl

Tálaláshoz:

tejföl

friss kenyér

