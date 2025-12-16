Történelmi léptékű családtámogatások jönnek – nemcsak 2025 lesz a családok éve

A családi adókedvezmény megduplázása az új családtámogatási program egyik legfontosabb sarokpontja. A kedvezmény már 2025. július 1-jén emelkedett, és 2026 januárjára teljesedik ki, amikorra egy család akár havonta egy gyermek esetén 20 ezertől, három gyermek esetén 200 ezer forintig terjedő plusz összeget tarthat meg. A háromgyermekeseknél ez már önmagában is hatalmas könnyebbséget jelentene, ám ehhez társul az édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége is, amely világszinten is egyedülállónak számít. A háromgyermekes édesanyák 2025 októberétől korra, élethelyzetre és a gyermekek korára való tekintet nélkül SZJA-mentessé váltak. Mindez egy átlagkeresetű háromgyermekes családnál jövőre havi több, mint 300 ezer forintos többletet jelent, amelyet nem az állam, hanem a család használhat fel.

Forrás: Pexels

A családtámogatások nem korlátozódnak csak az édesanyákra

Ahogy egyre több anya válik SZJA-mentessé, úgy nő az apák szerepe az adókedvezmények igénybevételében. Koncz Zsófia szerint ez új korszakot nyit az édesapák életében is, hiszen a családi kedvezmény fele részét már ma is ők érvényesítik, és ez az arány tovább fog nőni.

Januártól újabb kedvezmények érkeznek:

Először a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák részesülnek majd SZJA-mentességben – az intézkedés bevezetése csak fokozatosan kivitelezhető, hiszen érintettek száma meghaladja a 690 ezret.

Emellett kibővül a 30 év alatti édesanyák kedvezménye is, immár a 2023 előtt született gyermekek után is jár majd az adómentesség – ez több mint 20 ezer nőt érint.

Egy átlagos jövedelmű kétgyermekes édesanya így januártól havonta közel 190 ezer forinttal tarthat meg többet.

A támogatások nemcsak a stabil jövedelmű vagy teljes munkaidőben dolgozó szülőknek jelentenek könnyítést. A részmunkaidősök, atipikus foglalkoztatottak és kismama szövetkezetek tagjai ugyanúgy élhetnek az adómentességgel, ahogy azok az édesanyák is, akik az új CSED-extrának köszönhetően a gyermek születése utáni fél évben sem kell teljesen lemondjanak a kereseti lehetőségekről. A kormány ezzel azokra a nőkre reagált, akik munkájuk jellegéből fakadóan nem tehették meg, hogy hosszabb időre visszavonuljanak.