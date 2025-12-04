Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

X-Faktor

Tóth Andi szenzációs bejelentést tett – mindenki erre várt

2025. december 04. 14:20
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Visszatér a reflektorfénybe Tóth Andi. A népszerű énekesnő két és fél év után újra mikrofont ragad, és szombaton ismét színpadra áll az X-Faktor döntőjében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
X-FaktorduetténekesnőTóth Andi

Tóth Andi hosszú időn át kerülte a színpadi fellépéseket, miután elege lett a haknizásból és abból, hogy a közönség csak egyetlen számát várta tőle. A fordulópont most érkezett el: az X-Faktor mentora – aki évek óta igyekszik tudatosan visszavonulni a zenei nyomástól – bejelentette, hogy ismét énekelni fog. A Tóth Andi nevéhez fűződő visszatérés sokak érdeklődését felkeltette – írja a Blikk

TóthAndi, Tóth Andi
Tóth Andi hosszú idő után ismét színpadra áll
Fotó: MW Bulvár

Tóth Andi és a visszavonulás évei

Tóth Andi 2023-ban jelentette be, hogy felhagy a fellépésekkel és az új dalok írásával, mert úgy érezte, a közönség nem a mélyebb üzenetekre kíváncsi. Bár teljesen nem szakított a zenével, kizárólag olyan felkéréseket vállalt, amelyekben valódi értéket adhat.

Tóth Andi újra színpadon

Az X-Faktor döntője különleges pillanatot tartogat: Tóth Andi egy dal erejéig visszatér a színpadra, és duettet ad elő versenyzőjével, Belanóval. A mentor büszkén jelentette be, hogy hosszú kihagyás után újra énekelni fog, ami rajongói számára igazi ünnep.

A nagy bejelentés és a készülő produkció

A döntő előtti napokban Andi humorosan fogalmazott:

Kimerészkedtem az odúmból EGY dal erejéig… Alig várom, hogy halljátok!”

Kapcsolódó cikkeink: 

Őszintén beszélt állapotáról a népszerű énekesnő. Tóth Andi egy pillanatra azt hitte, eljött a vég.

A Megasztár zsűritagja nem kímélte volt barátnőjét. Marics Peti legújabb videójában egyértelmű utalást tett Tóth Andira – és nem túl kedvesen.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!