Tóth Andi szenzációs bejelentést tett – mindenki erre várt

Tóth Andi hosszú időn át kerülte a színpadi fellépéseket, miután elege lett a haknizásból és abból, hogy a közönség csak egyetlen számát várta tőle. A fordulópont most érkezett el: az X-Faktor mentora – aki évek óta igyekszik tudatosan visszavonulni a zenei nyomástól – bejelentette, hogy ismét énekelni fog. A Tóth Andi nevéhez fűződő visszatérés sokak érdeklődését felkeltette – írja a Blikk.

Tóth Andi hosszú idő után ismét színpadra áll

Tóth Andi és a visszavonulás évei

Tóth Andi 2023-ban jelentette be, hogy felhagy a fellépésekkel és az új dalok írásával, mert úgy érezte, a közönség nem a mélyebb üzenetekre kíváncsi. Bár teljesen nem szakított a zenével, kizárólag olyan felkéréseket vállalt, amelyekben valódi értéket adhat.

Tóth Andi újra színpadon

Az X-Faktor döntője különleges pillanatot tartogat: Tóth Andi egy dal erejéig visszatér a színpadra, és duettet ad elő versenyzőjével, Belanóval. A mentor büszkén jelentette be, hogy hosszú kihagyás után újra énekelni fog, ami rajongói számára igazi ünnep.

A nagy bejelentés és a készülő produkció

A döntő előtti napokban Andi humorosan fogalmazott:

Kimerészkedtem az odúmból EGY dal erejéig… Alig várom, hogy halljátok!”

